واشنطن تتعهد لأول مرة بمناقشة الضمانات الأمنية لكييف

أكدت الخارجية وجود مشاورات مكثفة مع بشأن نتائج محادثات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

وفي حديث مع قناة "العربية/الحدث" قالت الخارجية إن ، ولأول مرة، تعهدت بمناقشة موضوع الضمانات الأمنية لكييف، فيما شددت باريس على أن المتعلقة بأمن لا يمكن بحثها في غيابهم، مؤكدة أن الجانب الأميركي يتفهم ذلك تماماً.

وفيما يخص الأصول الروسية المجمدة في المصارف الأوروبية، أكدت فرنسا أن الأوروبيين هم الأجدر بالبت في هذا الملف، وذلك رداً على اقتراح الرئيس الأميركي، ، باستخدامها ضمن استثمارات أميركية في .

وأوضحت باريس أن هذه الأصول قد تكون ضمانة للحصول على قرض لأوكرانيا بقيمة 100 مليار يورو، مشيرة إلى أن موضوع استخدامها يحمل أبعاداً سياسية وتقنية في الوقت ذاته، وسيكون محور القمة الأوروبية المرتقبة الأسبوع المقبل.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء في خلال قمة المزمع عقدها يومي 18 و19 كانون الأول، لمصادرة 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة.

وحذرت من أي مساس بأصولها، مؤكدة أن أي خطوة نحو مصادرتها ستعتبر "سرقة"، وأن موسكو ستتخذ إجراءات ردية على أي خطوات مماثلة من الاتحاد .