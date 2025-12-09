Advertisement

عربي-دولي

ترامب يهاجم قادة أوروبا: "أغبياء.. وسياساتهم في الهجرة كارثية"!

09-12-2025 | 15:47
شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً حادّاً على قادة أوروبيين، واصفاً بعضهم بـ"الأغبياء"، ومعتبراً أن سياسات الهجرة في أوروبا "كارثية".
وفي مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، قال ترامب، "أنا أحبّ القادة الأوروبيين جميعاً، لكن بعضهم أذكياء وآخرون أغبياء جداً، وما يفعلونه في ملف الهجرة كارثي". وأضاف "كنت أحبّ باريس، لكنها لم تعد كما كانت. أما لندن، فلديها رئيس بلدية سيّئ ومريع".

كما انتقد تدفّق المهاجرين إلى أوروبا من دول مختلفة، معتبراً أن كثيرين يأتون "من سجون دولهم"، وأن القادة الأوروبيين "لا يريدون إعادتهم".

واعتبر أن السويد، التي انضمّت أخيراً إلى حلف "الناتو"، لم تعد آمنة كما كانت، قائلاً "كانت من أكثر دول أوروبا أماناً، واليوم أصبحت دولة غير آمنة".

وفي الشأن السياسي، أقرّ ترامب بدعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مشيراً إلى أنه "يقوم بعمل جيّد في ملف الهجرة"، ومضيفاً، "دعمتُ أشخاصاً لا يحظون بمحبة الأوروبيين".

وكانت الإدارة الأميركية قد نشرت أخيراً استراتيجية أمنية جديدة حذّرت فيها من "زوال الحضارة الأوروبية" ودعت إلى مكافحة الهجرة الجماعية.

