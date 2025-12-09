بعد منعها الاحتفالات بسقوط الاسد.. هل تعثرت المفاوضات مع قسد والهجري؟



Advertisement

كما اعتبر في مقابلة مع العربية.نت/الحدث.نت أن اتفاق 10 آذار هو الإطار المرجعي لكل الأطراف السورية، لافتاً إلى أن قسد ترسل وفوداً تفاوضية إلى لا تمتلك صلاحية التنفيذ.



وشدد على أن كلامه ليس تقييماً من الدولة السورية، بل تقييم أطراف دولية وإقليمية. قال أحمد موفق زيدان مستشار الرئيس السوري، إن الاتفاق الذي وقّع في العاشر من آذار مع قسد كان بحضور دولة بحجم الأميركية، ودولة إقليمية أخرى بحجم ، ما يعني أن التوجه الأميركي والتركي بات جليّاً بتحميل "قسد" مسؤولية المماطلة لا الدولة .كما اعتبر في مقابلة مع العربية.نت/الحدث.نت أن اتفاق 10 آذار هو الإطار المرجعي لكل الأطراف السورية، لافتاً إلى أن قسد ترسل وفوداً تفاوضية إلى لا تمتلك صلاحية التنفيذ.وشدد على أن كلامه ليس تقييماً من الدولة السورية، بل تقييم أطراف دولية وإقليمية.

لى ذلك، رأى أن "الاستثمار في الفوضى في والمراهنة عليها أمر خاطئ، لأن قطار التنمية والسلام انطلق ومحطاته وصلت إلى أميركا وأوروبا والصين وكل الدول، بالتالي من سيفوته نادم."



كذلك وجّه نصيحة لمن يراهن على الفوضى، قائلاً "هذا ولى لأن صاحبه رحل" في إشارة منه إلى الرئيس السوري السابق .

أما عن السويداء، فشدد على أنها "لا تختصر لا بشخص واحد ولا فصيل عسكري واحد"، مستشهداً بأن المظاهرات ضد الدولة السورية التي خرجت من السويداء لم تجمع أكثر من 4000 شخص، ثم ماتت وانتهت.



كذلك رأى أن ذلك رسالة واضحة بأن أهل السويداء أبناء ثورة وجزء أصيل من سوريا حارب النظام.

وجدد التأكيد على أن "المراهنة على الخارج وأي من الأطراف الدولية مراهنة خاسرة"، مذكّراً بما حدث مع حينما لم تحمه تحالفات دولية عمرها عشرات السنين"، وفق تعبيره.



في حين شدد على أن التعويل الحقيقي هو على المظاهرات التي خرجت احتفالاً برحيل الأسد، معتبراً أن سوريا لم تشهد منها لا بتاريخها القديم ولا الحديث.



إلى ذلك، أكد أن تلك المظاهرات ما هي إلا استفتاء حقيقي من الشعب السوري على كل من يراهن مرة أخرى على الفوضى وزعزعة الاستقرار.