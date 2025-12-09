19
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
21
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد منعها الاحتفالات بسقوط الاسد.. هل تعثرت المفاوضات مع قسد والهجري؟
Lebanon 24
09-12-2025
|
23:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال أحمد موفق زيدان مستشار الرئيس السوري، إن الاتفاق الذي وقّع في العاشر من آذار مع قسد كان بحضور دولة بحجم
الولايات المتحدة
الأميركية، ودولة إقليمية أخرى بحجم
تركيا
، ما يعني أن التوجه الأميركي والتركي بات جليّاً بتحميل "قسد" مسؤولية المماطلة لا الدولة
السورية
.
Advertisement
كما اعتبر في مقابلة مع العربية.نت/الحدث.نت أن اتفاق 10 آذار هو الإطار المرجعي لكل الأطراف السورية، لافتاً إلى أن قسد ترسل وفوداً تفاوضية إلى
دمشق
لا تمتلك صلاحية التنفيذ.
وشدد على أن كلامه ليس تقييماً من الدولة السورية، بل تقييم أطراف دولية وإقليمية.
لى ذلك، رأى أن "الاستثمار في الفوضى في
سوريا
والمراهنة عليها أمر خاطئ، لأن قطار التنمية والسلام انطلق ومحطاته وصلت إلى أميركا وأوروبا والصين وكل الدول، بالتالي من سيفوته
القطار
نادم."
كذلك وجّه نصيحة لمن يراهن على الفوضى، قائلاً "هذا
العهد
ولى لأن صاحبه رحل" في إشارة منه إلى الرئيس السوري السابق
بشار الأسد
.
أما عن السويداء، فشدد على أنها "لا تختصر لا بشخص واحد ولا فصيل عسكري واحد"، مستشهداً بأن المظاهرات ضد الدولة السورية التي خرجت من السويداء لم تجمع أكثر من 4000 شخص، ثم ماتت وانتهت.
كذلك رأى أن ذلك رسالة واضحة بأن أهل السويداء أبناء ثورة وجزء أصيل من سوريا حارب النظام.
وجدد التأكيد على أن "المراهنة على الخارج وأي من الأطراف الدولية مراهنة خاسرة"، مذكّراً بما حدث مع
الأسد
حينما لم تحمه تحالفات دولية عمرها عشرات السنين"، وفق تعبيره.
في حين شدد على أن التعويل الحقيقي هو على المظاهرات التي خرجت احتفالاً برحيل الأسد، معتبراً أن سوريا لم تشهد منها لا بتاريخها القديم ولا الحديث.
إلى ذلك، أكد أن تلك المظاهرات ما هي إلا استفتاء حقيقي من الشعب السوري على كل من يراهن مرة أخرى على الفوضى وزعزعة الاستقرار.
مواضيع ذات صلة
الإدارة الكردية بسوريا تمنع الاحتفال بسقوط الأسد
Lebanon 24
الإدارة الكردية بسوريا تمنع الاحتفال بسقوط الأسد
10/12/2025 10:05:34
10/12/2025 10:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة الكردية بسوريا تمنع الاحتفال بسقوط الأسد
Lebanon 24
الإدارة الكردية بسوريا تمنع الاحتفال بسقوط الأسد
10/12/2025 10:05:34
10/12/2025 10:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد منعهم الاحتفالات.. الداخلية السورية ترد على قسد: بأي حق يمنعون السوريين من الاحتفال؟
Lebanon 24
بعد منعهم الاحتفالات.. الداخلية السورية ترد على قسد: بأي حق يمنعون السوريين من الاحتفال؟
10/12/2025 10:05:34
10/12/2025 10:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا تعثرت لأن الأوروبيين يقنعون كييف بقدرتها على الفوز بالوسائل العسكرية
Lebanon 24
الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا تعثرت لأن الأوروبيين يقنعون كييف بقدرتها على الفوز بالوسائل العسكرية
10/12/2025 10:05:34
10/12/2025 10:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
بشار الأسد
السورية
أوروبا
التركي
القطار
سوريا
تركيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
قرار قضائي بحق إبن عم بشار الأسد... ما علاقته بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
قرار قضائي بحق إبن عم بشار الأسد... ما علاقته بنوح زعيتر؟
02:51 | 2025-12-10
10/12/2025 02:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضا لموجة من الشائعات.. فانس يعلّق على صورة "مشادة مع زوجته"
Lebanon 24
تعرضا لموجة من الشائعات.. فانس يعلّق على صورة "مشادة مع زوجته"
02:22 | 2025-12-10
10/12/2025 02:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنوفر كل الدعم لإنجاح خطة ترامب
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنوفر كل الدعم لإنجاح خطة ترامب
02:11 | 2025-12-10
10/12/2025 02:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
النواب البرازيليون أقرّوا مسودة قانون يخفض عقوبة بولسونارو في السجن
Lebanon 24
النواب البرازيليون أقرّوا مسودة قانون يخفض عقوبة بولسونارو في السجن
02:00 | 2025-12-10
10/12/2025 02:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أمه تناشد.. إسرائيل جمعت معلومات عن أميركي في سوريا
Lebanon 24
أمه تناشد.. إسرائيل جمعت معلومات عن أميركي في سوريا
01:18 | 2025-12-10
10/12/2025 01:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
05:08 | 2025-12-09
09/12/2025 05:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:51 | 2025-12-10
قرار قضائي بحق إبن عم بشار الأسد... ما علاقته بنوح زعيتر؟
02:22 | 2025-12-10
تعرضا لموجة من الشائعات.. فانس يعلّق على صورة "مشادة مع زوجته"
02:11 | 2025-12-10
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنوفر كل الدعم لإنجاح خطة ترامب
02:00 | 2025-12-10
النواب البرازيليون أقرّوا مسودة قانون يخفض عقوبة بولسونارو في السجن
01:18 | 2025-12-10
أمه تناشد.. إسرائيل جمعت معلومات عن أميركي في سوريا
00:59 | 2025-12-10
روسيا تعلن إسقاط 20 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 10:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 10:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 10:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24