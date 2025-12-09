"مهووس بي".. عمدة لندن يندد بتصريحات ترامب عنه

رد عمدة صادق خان على تصريحات الرئيس الأميركي الذي ألمح إلى أنه فاز برئاسة بلدية العاصمة بفضل ارتفاع عدد المهاجرين في المتحدة، واصفاً بـ "مهووس" به.

وفي مقابلة مع موقع "بوليتيكو" طالب خان الرئيس الأميركي بتوضيح تصريحاته عن الذين "جاءوا" إلى وساهموا في وصوله إلى منصبه، وقال: "أنا غير متأكد مما يعنيه بذلك، ومن واجبه توضيح كلامه". وأضاف خان "أعتقد أن الجزء الوحيد الصحيح في تصريحاته هو أن لندن أصبحت مكاناً مختلفاً. نحن أعظم مدينة في العالم، وأظن أن هذا هو سبب توافد أعداد قياسية من الأمريكيين إلى هنا للسياحة، أو للإقامة، أو للاستثمار، أو للدراسة. لا أعرف لماذا أصبح ترامب مهووس بهذا العمدة، ولا أفهم ما الذي يرفضه في مدينة ليبرالية، تقدمية، متنوعة وناجحة مثل لندن".

ويُذكر أن ترامب هاجم خان بشدة في تصريحاته للموقع ووصفه بـ "العمدة الرهيب، والفاسد ،والحقود"، وزعم أن الهجرة غير المنظمة غيرت "إيديولوجيا" بريطانيا وأوروبا.