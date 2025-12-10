مكثتا لأكثر من 30 دقيقة فوق المياه.. مقاتلتان أميركيتان تحلقان فوق خليج فنزويلا

Advertisement

قامت طائرتان مقاتلتان تابعتان للجيش الأميركي بالتحليق فوق خليج أمس الثلاثاء.وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية العامة أن طائرتين مقاتلتين من طراز "إف إيه 18" تابعتين للبحرية الأميركية حلقتا فوق ، وهو مسطح مائي تحده فنزويلا ولا يتجاوز عرضه نحو 240 كيلومترا، ومكثتا لأكثر من 30 دقيقة فوق المياه.وأوضح مسؤول في الأميركية أن الطائرتين نفذتا "طلعة تدريبية روتينية" في المنطقة.وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه بسبب حساسية العمليات العسكرية، إنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت الطائرتان مسلحتين، لكنه أوضح أنها بقيت ضمن المجال الجوي الدولي طوال الرحلة.وشبّه المسؤول الطلعة التدريبية بتدريبات سابقة هدفت إلى إظهار مدى قدرة الطائرات الأميركية على الوصول، مؤكدا أن هذه الخطوة لم تكن تهدف إلى الاستفزاز.