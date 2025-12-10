Advertisement

عربي-دولي

مكثتا لأكثر من 30 دقيقة فوق المياه.. مقاتلتان أميركيتان تحلقان فوق خليج فنزويلا

Lebanon 24
10-12-2025 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1453002-639009477511490649.jpeg
Doc-P-1453002-639009477511490649.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت طائرتان مقاتلتان تابعتان للجيش الأميركي بالتحليق فوق خليج فنزويلا أمس الثلاثاء. 
Advertisement

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية العامة أن طائرتين مقاتلتين من طراز "إف إيه 18" تابعتين للبحرية الأميركية حلقتا فوق الخليج، وهو مسطح مائي تحده فنزويلا ولا يتجاوز عرضه الأقصى نحو 240 كيلومترا، ومكثتا لأكثر من 30 دقيقة فوق المياه.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن الطائرتين نفذتا "طلعة تدريبية روتينية" في المنطقة.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه بسبب حساسية العمليات العسكرية، إنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت الطائرتان مسلحتين، لكنه أوضح أنها بقيت ضمن المجال الجوي الدولي طوال الرحلة.

وشبّه المسؤول الطلعة التدريبية بتدريبات سابقة هدفت إلى إظهار مدى قدرة الطائرات الأميركية على الوصول، مؤكدا أن هذه الخطوة لم تكن تهدف إلى الاستفزاز.
مواضيع ذات صلة
مقاتلات إسرائيلية تحلق الآن فوق قطاع غزة (الحدث)
lebanon 24
10/12/2025 10:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": طائرة مسيّرة إسرائيلية تحلق الآن فوق مخيم عين الحلوة وتحديداً فوق نطاق الاستهداف
lebanon 24
10/12/2025 10:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
فلايت رادار: قاذفتان أميركيتان B52 تحلقان قبالة سواحل فنزويلا
lebanon 24
10/12/2025 10:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
فلايت رادار: خلو المجال الجوي فوق فنزويلا من الطائرات
lebanon 24
10/12/2025 10:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع

الخليج

الأقصى

تينيت

جوي ✊

ساسي

دريب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:51 | 2025-12-10
02:22 | 2025-12-10
02:11 | 2025-12-10
02:00 | 2025-12-10
01:18 | 2025-12-10
00:59 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24