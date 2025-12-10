للانتقال إلى المرحلة الثانية بغزة.. الضغوط الاميركية تتعاظم على نتنياهو

يزور بنيامين نتنياهو أواخر الشهر الحالي، كشف مصدر مطلع أن الإدارة الأميركية مارست ضغوطًا كبيرة على نتنياهو من أجل دفعه إلى الموافقة على إعلان الرئيس الأميركي الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

Advertisement

وأوضح المصدر أنه خلال الرسائل التي نُقلت خلال الساعات الـ12 الأخيرة، قال الأميركيون إن اتفاق إنهاء الحرب أعاد عددًا أكبر من الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى ممّا كان متوقعاً– حتى وفق تقديرات نفسها، وفق ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"



إذ كانت التقديرات الأولية تشير إلى أنّه سيبقى في أيدي عدد من الجثث على الأقل.



انتقادات شعبية

إلى ذلك، كشف المصدر أن المسؤولين يعتقدون أن نتنياهو يخشى الانتقادات الشعبية داخل إسرائيل في حال الإعلان عن المرحلة الثانية قبل استعادة آخر جثة إسرائيلية من غزة.



علماً أن الفصائل في غزة أعلنت أمس الثلاثاء أنها سلمت آخر جثة إلى الإسرائيليين.

كذلك، لفت المصدر إلى أن المسؤولين الأميركيين أوضحوا خلال محادثات داخلية أن خطتهم ستؤدي إلى نزع سلاح حماس، وذلك خلافًا للشكوك الكبيرة السائدة بشأن قدرة القوة الدولية المستقبلية على تحقيق ذلك.



شرط حماس

وكان عضو المكتب السياسي في حماس حسام بدران، أكد أمس أن الحركة تشترط وقف الخروقات قبل بدء المرحلة الثانية، مع دعوتها الوسطاء للضغط على إسرائيل.



كما أضاف القيادي في حماس أن "أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى"، وفق فرانس برس. وأوضح أن استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى يعني "وقف كافة الخروقات والانتهاكات وإدخال المساعدات بكميات كافية"، مشيراً إلى أن الاتفاق نص على "إدخال ما بين 400 إلى 600 شاحنة يومياً وفتح معبر رفح (بين مصر وغزة) للأفراد والبضائع والمساعدات".