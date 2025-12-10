تصريحات مفاجئة لايلون ماسك: هذا الاختراع الأسوأ على عقول البشر

الملياردير الأميركي إيلون الجمهور بأنه "لا يفضل" على سبيل المثال تقدم بتلك الوتيرة السريعة، أو أن يحل الروبوت مكان الإنسان.

Advertisement

هذا ما أكده أغنى أغنياء العالم في بودكاست مع كيتي ميلر بث مساء أمس الثلاثاء على . فاجأالجمهور بأنه "لا يفضل" على سبيل المثال تقدم بتلك الوتيرة السريعة، أو أن يحل الروبوت مكان الإنسان.هذا ما أكده أغنى أغنياء العالم في بودكاست مع كيتي ميلر بث مساء أمس الثلاثاء على .

أما الأغرب على الإطلاق فكان رد ماسك على سؤال حول أسوأ ما تم اختراعه مؤخراً، أو بشكل أدق "ما هو الاختراع الذي جعل البشر في وضع أسوأ"، إذ أجاب قائلاً:" أعتقد أنها الفيديوهات القصيرة"، في إشارة إلى فيديوهات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب القصيرة.



كما أضاف أن تلك المقاطع المصورة القصيرة أفسدت عقول البشر، و"عفنت" تفكير الناس، وفق تعبيره.

أتت تلك التصريحات مع توجه العديد من الدول حول العالم إلى وضع ضوابط على مواقع التواصل، فيما منعت رسميا أمس على من هم دون سن الـ 16 استعمال منصات التواصل على أنواعها.



وأعلنت شركة "إكس" التي يملكها ماسك، اليوم الأربعاء، أنها ستلتزم الحظر الذي يمنع من هم دون 16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت في بيان مع دخول القرار الرائد عالمياً حيز التنفيذ "أن ذلك ليس خيارها، بل ما يتطلبه القانون الأسترالي". وكانت "إكس" آخر منصة من بين 10 مواقع للتواصل الاجتماعي شملها القرار، تحدد كيف ستنفذ الحظر الأسترالي



في حين أظهرت دراسة حديثة أن زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال تضر بمستويات تركيزهم وقد تساهم في ارتفاع حالات اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD).



فقد وجد باحثون في معهد كارولينسكا بالسويد وجامعة الصحة والعلوم في أوريغون بالولايات المتحدة، أن الأطفال يقضون في المتوسط 2.3 ساعة يومياً في مشاهدة التلفزيون أو مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، و1.4 ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي، و1.5 ساعة في لعب ألعاب الفيديو.