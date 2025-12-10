19
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
21
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تصريحات مفاجئة لايلون ماسك: هذا الاختراع الأسوأ على عقول البشر
Lebanon 24
10-12-2025
|
00:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأ
الملياردير الأميركي إيلون
ماسك
الجمهور بأنه "لا يفضل" على سبيل المثال تقدم
الذكاء الاصطناعي
بتلك الوتيرة السريعة، أو أن يحل الروبوت مكان الإنسان.
Advertisement
هذا ما أكده أغنى أغنياء العالم في بودكاست مع كيتي ميلر بث مساء أمس الثلاثاء على
يوتيوب
.
أما الأغرب على الإطلاق فكان رد ماسك على سؤال حول أسوأ ما تم اختراعه مؤخراً، أو بشكل أدق "ما هو الاختراع الذي جعل البشر في وضع أسوأ"، إذ أجاب قائلاً:" أعتقد أنها الفيديوهات القصيرة"، في إشارة إلى فيديوهات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب القصيرة.
كما أضاف أن تلك المقاطع المصورة القصيرة أفسدت عقول البشر، و"عفنت" تفكير الناس، وفق تعبيره.
أتت تلك التصريحات مع توجه العديد من الدول حول العالم إلى وضع ضوابط على مواقع التواصل، فيما منعت
أستراليا
رسميا أمس على من هم دون سن الـ 16 استعمال منصات التواصل على أنواعها.
وأعلنت شركة "إكس" التي يملكها ماسك، اليوم الأربعاء، أنها ستلتزم الحظر
الأسترالي
الذي يمنع من هم دون 16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت في بيان مع دخول القرار الرائد عالمياً حيز التنفيذ "أن ذلك ليس خيارها، بل ما يتطلبه القانون الأسترالي". وكانت "إكس" آخر منصة من بين 10 مواقع للتواصل الاجتماعي شملها القرار، تحدد كيف ستنفذ الحظر الأسترالي
في حين أظهرت دراسة حديثة أن زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال تضر بمستويات تركيزهم وقد تساهم في ارتفاع حالات اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD).
فقد وجد باحثون في معهد كارولينسكا بالسويد وجامعة الصحة والعلوم في أوريغون بالولايات المتحدة، أن الأطفال يقضون في المتوسط 2.3 ساعة يومياً في مشاهدة التلفزيون أو مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، و1.4 ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي، و1.5 ساعة في لعب ألعاب الفيديو.
مواضيع ذات صلة
إيلون ماسك: العمل والمال لن يكونا مهمين للبشر خلال 20 عاما
Lebanon 24
إيلون ماسك: العمل والمال لن يكونا مهمين للبشر خلال 20 عاما
10/12/2025 10:06:04
10/12/2025 10:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر اختراع.. شاهدوا أول "غسالة بشرية"!
Lebanon 24
آخر اختراع.. شاهدوا أول "غسالة بشرية"!
10/12/2025 10:06:04
10/12/2025 10:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إنضباط غريب و عادات مفاجئة...هذا ما يفعله "هالاند" يوميًا!
Lebanon 24
إنضباط غريب و عادات مفاجئة...هذا ما يفعله "هالاند" يوميًا!
10/12/2025 10:06:04
10/12/2025 10:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى من وزير الصحة.. هذا ما أعلنه
Lebanon 24
بُشرى من وزير الصحة.. هذا ما أعلنه
10/12/2025 10:06:04
10/12/2025 10:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
ايلون ماسك
الأسترالي
أستراليا
السويد
يوتيوب
القصير
إنترنت
تابع
قد يعجبك أيضاً
قرار قضائي بحق إبن عم بشار الأسد... ما علاقته بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
قرار قضائي بحق إبن عم بشار الأسد... ما علاقته بنوح زعيتر؟
02:51 | 2025-12-10
10/12/2025 02:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضا لموجة من الشائعات.. فانس يعلّق على صورة "مشادة مع زوجته"
Lebanon 24
تعرضا لموجة من الشائعات.. فانس يعلّق على صورة "مشادة مع زوجته"
02:22 | 2025-12-10
10/12/2025 02:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنوفر كل الدعم لإنجاح خطة ترامب
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنوفر كل الدعم لإنجاح خطة ترامب
02:11 | 2025-12-10
10/12/2025 02:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
النواب البرازيليون أقرّوا مسودة قانون يخفض عقوبة بولسونارو في السجن
Lebanon 24
النواب البرازيليون أقرّوا مسودة قانون يخفض عقوبة بولسونارو في السجن
02:00 | 2025-12-10
10/12/2025 02:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أمه تناشد.. إسرائيل جمعت معلومات عن أميركي في سوريا
Lebanon 24
أمه تناشد.. إسرائيل جمعت معلومات عن أميركي في سوريا
01:18 | 2025-12-10
10/12/2025 01:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
05:08 | 2025-12-09
09/12/2025 05:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:51 | 2025-12-10
قرار قضائي بحق إبن عم بشار الأسد... ما علاقته بنوح زعيتر؟
02:22 | 2025-12-10
تعرضا لموجة من الشائعات.. فانس يعلّق على صورة "مشادة مع زوجته"
02:11 | 2025-12-10
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنوفر كل الدعم لإنجاح خطة ترامب
02:00 | 2025-12-10
النواب البرازيليون أقرّوا مسودة قانون يخفض عقوبة بولسونارو في السجن
01:18 | 2025-12-10
أمه تناشد.. إسرائيل جمعت معلومات عن أميركي في سوريا
00:59 | 2025-12-10
روسيا تعلن إسقاط 20 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 10:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 10:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 10:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24