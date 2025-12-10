Advertisement

عربي-دولي

استمر ثماني ساعات.. تحليق قاذفات روسية وصينية قرب اليابان

Lebanon 24
10-12-2025 | 00:45
A-
A+
Doc-P-1453015-639009495886569670.jpeg
Doc-P-1453015-639009495886569670.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في وقت تزداد فيه الحساسية العسكرية بين طوكيو وبكين، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها أرسلت طائرات لمراقبة دوريات جوية مشتركة نفذتها القوات الروسية والصينية حول البلاد.
Advertisement

وأثارت التحركات التي شملت قاذفات استراتيجية ومقاتلات متعددة قلقاً بالغاً لدى اليابان التي وصفت العملية بأنها "استعراض واضح للقوة" يهدد أمنها القومي.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنها أرسلت طائرات لمراقبة القوات الجوية الروسية والصينية التي تسير دوريات مشتركة حول اليابان، وسط تصاعد التوتر بين طوكيو وبكين.

وأضافت الوزارة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين (تو-95) ذات قدرة نووية، حلقتا من بحر اليابان باتجاه بحر الصين الشرقي للالتقاء مع قاذفتين صينيتين (إتش-6)، وقامتا "برحلة مشتركة لمسافات طويلة" في المحيط الهادي.

كما أضاف البيان أن أربع طائرات مقاتلة صينية (جيه-16) انضمت إلى القاذفتين في أثناء تحليقهما ذهاباً وإياباً بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو اليابانيتين. ويُصنَّف مضيق مياكو الواقع بين الجزيرتين على أنه مياه دولية.

وقالت الوزارة إن اليابان رصدت أيضاً نشاطاً متزامناً للقوات الجوية الروسية في بحر اليابان، يتألف من طائرة إنذار مبكر (إيه-50) ومقاتلتين (سو-30).

وأوضح وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي في منشور على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، أن العمليات الروسية والصينية المشتركة "تهدف بوضوح إلى استعراض القوة ضد أمتنا، وهو ما يشكّل مصدر قلق بالغ لأمننا القومي".

وذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الدفاع أن التحليق الروسي الصيني المشترك بالقرب من اليابان استمر ثماني ساعات.
 
مواضيع ذات صلة
قاذفات روسية تقترب من اليابان... واستنفار في طوكيو!
lebanon 24
10/12/2025 10:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي: قاذفات استراتيجية روسية من طراز تو-95 إم إس تنفذ دورية فوق بحر المياه المحايدة لليابان
lebanon 24
10/12/2025 10:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس الروسية: اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر استمر 3 ساعات
lebanon 24
10/12/2025 10:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: اليابان أرسلت طائرات مقاتلة متعمدة مضايقة تدريبات طائرات صينية
lebanon 24
10/12/2025 10:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الجوية الروسية

القوات الجوية

وزارة الدفاع

وزير الدفاع

اليابانية

الجزيرة

الصينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:51 | 2025-12-10
02:22 | 2025-12-10
02:11 | 2025-12-10
02:00 | 2025-12-10
01:18 | 2025-12-10
00:59 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24