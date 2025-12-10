استمر ثماني ساعات.. تحليق قاذفات روسية وصينية قرب اليابان

Advertisement

في وقت تزداد فيه الحساسية العسكرية بين وبكين، أعلنت أنها أرسلت طائرات لمراقبة دوريات جوية مشتركة نفذتها القوات الروسية والصينية حول البلاد.وأثارت التحركات التي شملت قاذفات استراتيجية ومقاتلات متعددة قلقاً بالغاً لدى التي وصفت العملية بأنها "استعراض واضح للقوة" يهدد أمنها القومي.وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنها أرسلت طائرات لمراقبة القوات والصينية التي تسير دوريات مشتركة حول اليابان، وسط تصاعد التوتر بين طوكيو وبكين.وأضافت الوزارة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين (تو-95) ذات قدرة نووية، حلقتا من بحر اليابان باتجاه بحر الشرقي للالتقاء مع قاذفتين صينيتين (إتش-6)، وقامتا "برحلة مشتركة لمسافات طويلة" في المحيط الهادي.كما أضاف البيان أن أربع طائرات مقاتلة صينية (جيه-16) انضمت إلى القاذفتين في أثناء تحليقهما ذهاباً وإياباً بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو اليابانيتين. ويُصنَّف مضيق مياكو الواقع بين الجزيرتين على أنه مياه دولية.وقالت الوزارة إن اليابان رصدت أيضاً نشاطاً متزامناً للقوات الجوية الروسية في بحر اليابان، يتألف من طائرة إنذار مبكر (إيه-50) ومقاتلتين (سو-30).وأوضح الياباني شينجيرو كويزومي في منشور على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، أن العمليات الروسية والصينية المشتركة "تهدف بوضوح إلى استعراض القوة ضد أمتنا، وهو ما يشكّل مصدر قلق بالغ لأمننا القومي".وذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الدفاع أن التحليق الروسي الصيني المشترك بالقرب من اليابان استمر ثماني ساعات.