Advertisement

عربي-دولي

روسيا تعلن إسقاط 20 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل

Lebanon 24
10-12-2025 | 00:59
A-
A+
Doc-P-1453018-639009504865684896.png
Doc-P-1453018-639009504865684896.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

 

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية".

 

وأوضحت الوزارة في البيان، أنه "تم إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة موسكو".

 

من ناحية ثانية، أفادت الوزارة بأن مشغلي الطائرات المسيرة التابعين لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بالتعاون مع طواقم المدفعية، دمروا مركزين للتحكم بالطائرات المسيرة، تابعين للقوات الأوكرانية قرب مدينة كونستانتينيفكا في دونيتسك.

 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
lebanon 24
10/12/2025 10:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات أوكرانية خلال الساعات الثلاث الماضية
lebanon 24
10/12/2025 10:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: الدفاعات الجوية دمرت 130 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال ساعات الليل
lebanon 24
10/12/2025 10:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 55 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة الليلة الماضية
lebanon 24
10/12/2025 10:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

مقاطعة موسكو

مقاطعة بيل

الأوكرانية

موسكو

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:05 | 2025-12-10
02:51 | 2025-12-10
02:22 | 2025-12-10
02:11 | 2025-12-10
02:00 | 2025-12-10
01:18 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24