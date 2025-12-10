روسيا تعلن إسقاط 20 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل

أفادت بأن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

وجاء في بيان صادر عن الروسية: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت الوزارة في البيان، أنه "تم إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي ".

من ناحية ثانية، أفادت الوزارة بأن مشغلي الطائرات المسيرة التابعين لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بالتعاون مع طواقم المدفعية، دمروا مركزين للتحكم بالطائرات المسيرة، تابعين للقوات قرب مدينة كونستانتينيفكا في دونيتسك.