النواب البرازيليون أقرّوا مسودة قانون يخفض عقوبة بولسونارو في السجن

صادق النواب البرازيليون فجرا على مسودة قانون تهدف إلى تخفيف عقوبة الرئيس السابق الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 27 عاما لإدانته بمحاولة انقلاب، بحسب وكالة “فرانس برس”.وفي حال أُقر النص في أيضا، قد تخفض عقوبة الرئيس السابق اليميني المتطرف المسجون منذ أواخر تشرين الثاني، إلى ما يزيد بقليل عن سنتين في السجن.