Advertisement

عربي-دولي

النواب البرازيليون أقرّوا مسودة قانون يخفض عقوبة بولسونارو في السجن

Lebanon 24
10-12-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1453044-639009546135528500.png
Doc-P-1453044-639009546135528500.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صادق النواب البرازيليون فجرا  على مسودة قانون تهدف إلى تخفيف عقوبة الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 27 عاما لإدانته بمحاولة انقلاب، بحسب وكالة “فرانس برس”.
Advertisement

وفي حال أُقر النص في مجلس الشيوخ أيضا، قد تخفض عقوبة الرئيس السابق اليميني المتطرف المسجون منذ أواخر تشرين الثاني، إلى ما يزيد بقليل عن سنتين في السجن.
مواضيع ذات صلة
الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يستأنف حكماً بسجنه 27 عاماً
lebanon 24
10/12/2025 12:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مسودة مشروع قانون يعدل انتخاب المغتربين ورجّي يحاول إقناع سلام
lebanon 24
10/12/2025 12:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": الحكم على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بالسجن لمدة 27 عاما بعد استنفاد كل الطعون المتاحة له
lebanon 24
10/12/2025 12:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": المحكمة العليا البرازيلية ترفض استئنافا قدمه الرئيس السابق بولسونارو للطعن في حكم بسجنه 27 عاماً
lebanon 24
10/12/2025 12:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24

جايير بولسونارو

جايير بولسونار

مجلس الشيوخ

البرازيل

جون م

جايير

ايير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:24 | 2025-12-10
05:06 | 2025-12-10
04:38 | 2025-12-10
04:12 | 2025-12-10
04:02 | 2025-12-10
03:55 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24