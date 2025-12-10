Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنوفر كل الدعم لإنجاح خطة ترامب

Lebanon 24
10-12-2025 | 02:11
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن بلاده ستوفر كل الدعم والفرص لإنجاح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال في تصريحات الأربعاء إن الحكومة الإسرائيلية "ستبذل قصارى جهدها"، موجهاً أصابع الاتهام إلى حركة حماس، ومتهماً إياها بالعرقلة.
 
 
