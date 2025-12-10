19
بيروت
18
طرابلس
16
صور
17
جبيل
17
صيدا
21
جونية
13
النبطية
11
زحلة
10
بعلبك
10
بشري
12
بيت الدين
10
كفردبيان
عربي-دولي
تعرضا لموجة من الشائعات.. فانس يعلّق على صورة "مشادة مع زوجته"
Lebanon 24
10-12-2025
|
02:22
تداولت مواقع التواصل صورة لنائب الرئيس الأميركي جيه.دي.
فانس
قال ناشطون إنها تظهره أثناء مشادة كلامية مع زوجته أوشا.
وفي رده على الصورة المتداولة أشار فانس إلى أنها غير مؤرخة وغير مؤكدة، وتبدو وكأنها منشأة بتقنية
الذكاء الاصطناعي
.
وبحسب صحيفة "
نيويورك
بوست" الأميركية، استخدم معارضو الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الصورة للتعليق على الحياة الشخصية لفانس، حيث علق أحد مستخدمي "
فيسبوك
" ساخرا: "يبدو أن الأمور ليست على ما يرام في
جمهورية
الجمهوريين".
ورد فانس على تلك التعليقات عبر منصة "إكس" أمس الثلاثاء، بمزحة تقول: "أرتدي دائما قميصا داخليا عندما أخرج في العلن لأتشاجر مع زوجتي بصوت عال".
ويأتي ذلك في سياق تعرض الزوجين لموجة من الشائعات حول علاقتهما منذ تشرين الأول الماضي، خاصة بعد ظهور أوشا في مناسبتين مع
السيدة الأولى
ميلانيا
ترامب
دون خاتم زواجها. وقد علق المتحدث باسمها بأنها كأم مشغولة قد تنسى أحياناً ارتداء الخاتم.
وفي مقابلة سابقة مع إن "بي سي نيوز"، عبر فانس عن عدم اكتراثه بهذه الأحاديث، قائلاً إنهم "يستمتعون بها نوعا ما".
