تعرضا لموجة من الشائعات.. فانس يعلّق على صورة "مشادة مع زوجته"



Advertisement

وفي رده على الصورة المتداولة أشار فانس إلى أنها غير مؤرخة وغير مؤكدة، وتبدو وكأنها منشأة بتقنية . تداولت مواقع التواصل صورة لنائب الرئيس الأميركي جيه.دي. قال ناشطون إنها تظهره أثناء مشادة كلامية مع زوجته أوشا.وفي رده على الصورة المتداولة أشار فانس إلى أنها غير مؤرخة وغير مؤكدة، وتبدو وكأنها منشأة بتقنية .

وبحسب صحيفة " بوست" الأميركية، استخدم معارضو الرئيس الأميركي الصورة للتعليق على الحياة الشخصية لفانس، حيث علق أحد مستخدمي " " ساخرا: "يبدو أن الأمور ليست على ما يرام في الجمهوريين".



ورد فانس على تلك التعليقات عبر منصة "إكس" أمس الثلاثاء، بمزحة تقول: "أرتدي دائما قميصا داخليا عندما أخرج في العلن لأتشاجر مع زوجتي بصوت عال".



ويأتي ذلك في سياق تعرض الزوجين لموجة من الشائعات حول علاقتهما منذ تشرين الأول الماضي، خاصة بعد ظهور أوشا في مناسبتين مع ميلانيا دون خاتم زواجها. وقد علق المتحدث باسمها بأنها كأم مشغولة قد تنسى أحياناً ارتداء الخاتم.



وفي مقابلة سابقة مع إن "بي سي نيوز"، عبر فانس عن عدم اكتراثه بهذه الأحاديث، قائلاً إنهم "يستمتعون بها نوعا ما".