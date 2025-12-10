Advertisement

عربي-دولي

قرار قضائي بحق إبن عم بشار الأسد... ما علاقته بنوح زعيتر؟

Lebanon 24
10-12-2025 | 02:51
أصدر القضاء السوري قرارا بإحالة المدعى عليه وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى قاضي الإحالة تمهيدا لمحاكمته.

 

وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية، وبما يضمن تحقيق سيادة القانون واستقلالية القضاء، ويعكس التزام الدولة بتطبيق العدالة بموضوعية ودون تمييز.

 

وأظهر فيديو نشرته الوزارة في صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي استجواب المتهم وسيم الأسد من قبل قاضي التحقيق السابع توفيق العلي، حيث تم توجيه عدة تهم له بجرائم منها: تشكيل مجموعات قتالية إجرامية تابعة للفرقة الرابعة عام 2012، والإشراف على تمويل المجموعات بالأسلحة والمال، بالتنسيق مع العميد في جيش النظام البائد غياث دلة، وتسليح المنتسبين للميليشيات الرديفة في منطقة المليحة، إضافة إلى جرائم الترهيب والتخويف والتسبب بمقتل مدنيين في جرمانا عام 2012.

 

وشملت تهم وسيم الأسد: "تفييش العساكر ونقلهم ضمن القطعات العسكرية، وقبض الرشاوى قبل الثورة وبعدها، وإقامة علاقة قوية مع تاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر الذي تم اعتقاله مؤخرا".

 

وكانت قوى الأمن الداخلي السوري تمكنت في الحادي والعشرين من يونيو الماضي من إلقاء القبض على وسيم الأسد في عملية أمنية مُحكمة على الحدود السورية اللبنانية.

قوى الأمن الداخلي

قاضي التحقيق

وزارة العدل

بشار الأسد

اللبنانية

السورية

الثورة

القضاء

