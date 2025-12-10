19
عربي-دولي
وزير الشتات الإسرائيلي يؤكد: الحرب مع سوريا حتمية
Lebanon 24
10-12-2025
|
03:05
A-
A+
اعتبر وزير الشتات
الإسرائيلي
عميحاي شيكلي في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء ان "الحرب مع
سوريا
حتمية".
ووفق القناة 12
الإسرائيلية
، فإن التغريدة جاءت تعليقا على مقطع فيديو يظهر جنودا من
الجيش السوري
خلال احتفالات ذكر سقوط الرئيس المخلوع
بشار الأسد
وهم ينشدون: "غزة، غزة، نداء وحدتنا، نصرنا وقوتنا، ليلا ونهارا".
وجاءت تصريحات شيكلي أيضا في ظل تصاعد التوتر على الحدود، بعد حادث إطلاق الجيش الإسرائيلي النار والقنابل الدخانية بشكل مباشر على مدنيين سوريين في
القنيطرة
.
وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" أن حادثة القنيطرة تزامنت مع جولة ميدانية أجراها سفير
الولايات المتحدة
لدى
الأمم المتحدة
مايك وولز، وسفير
إسرائيل
لدى الأمم المتحدة داني
دانون
في المنطقة.
وبحسب الصحيفة، فقد أصيب مدنيان سوريان على الأقل جراء ما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "إطلاق نار تحذيري".
