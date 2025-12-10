وزير الشتات الإسرائيلي يؤكد: الحرب مع سوريا حتمية

Advertisement

اعتبر وزير الشتات عميحاي شيكلي في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء ان "الحرب مع حتمية".ووفق القناة 12 ، فإن التغريدة جاءت تعليقا على مقطع فيديو يظهر جنودا من خلال احتفالات ذكر سقوط الرئيس المخلوع وهم ينشدون: "غزة، غزة، نداء وحدتنا، نصرنا وقوتنا، ليلا ونهارا".وجاءت تصريحات شيكلي أيضا في ظل تصاعد التوتر على الحدود، بعد حادث إطلاق الجيش الإسرائيلي النار والقنابل الدخانية بشكل مباشر على مدنيين سوريين في .وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة " " أن حادثة القنيطرة تزامنت مع جولة ميدانية أجراها سفير لدى مايك وولز، وسفير لدى الأمم المتحدة داني في المنطقة.وبحسب الصحيفة، فقد أصيب مدنيان سوريان على الأقل جراء ما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "إطلاق نار تحذيري".