عربي-دولي
ما حقيقة تجنيد روسيا لإيرانيين للقتال في أوكرانيا؟
Lebanon 24
10-12-2025
|
05:24
نفت
سفارة روسيا
في
طهران
، أمس الثلاثاء، بشكل قاطع، صحة إعلان متداول على شبكات التواصل الاجتماعي في
إيران
يزعم دعوة
موسكو
لمواطنين إيرانيين للالتحاق بالقوات المسلحة الروسية للقتال في
أوكرانيا
مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وقالت السفارة في بيان رسمي على حسابها في
تليغرام
، إن أفراداً مجهولين "يسعون للربح" نشروا في الآونة الأخيرة رسالة مزيفة على الإنترنت تتضمن عرضاً موجهاً إلى الرجال والشباب بين 18 و45 عاماً للتوقيع على عقد مع القوات المسلحة الروسية للخدمة في "منطقة العمليات العسكرية الخاصة" مقابل مبالغ طائلة.
كما شددت على أن "هذه الرسالة وأي رسائل مشابهة أخرى مزيفة بالكامل ولها طابع إجرامي"، مؤكدة أنه لا السفارة ولا أي جهة رسمية روسية لديها أي علاقة بهذا الإعلان.
فيما دعت المواطنين إلى إبلاغ
الأجهزة الأمنية
والشرطة في إيران فوراً عند تلقي أي رسالة أو إعلان مزعوم منسوب إلى السفارة، محذرة من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.
كذلك أكدت السفارة أن أي تواصل رسمي يتم فقط عبر القنوات الموثوقة المعروفة، مطالبة الجمهور بعدم التعامل مع أي إعلان أو وثيقة غير منشورة عبر منصاتها الرسمية. (العربية)
