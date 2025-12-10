تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بالفيديو... شاهدوا كيف تغزّل ترامب بالمتحدثة باسم البيت الأبيض
10-12-2025
05:30
أبدى الرئيس الأميركيّ دوانلد
ترامب
إعجابه بمظهر المتحدثة باسم
البيت الأبيض
كارولين ليفيت
، خلال تجمّع إنتخابيّ في ماونت بوكونو في
ولاية بنسلفانيا
.
وكان ترامب يقوم بالترويج بنجاح إدارته إقتصاديّاً، عندما فاجأ الحضور وقال أمامهم عن ليفيت: "لقد أحضرنا نجمتنا اليوم، كارولاين. أليست رائعة؟ هل كارولاين رائعة؟".
وركّز ترامب في حديثه على شفتيّ ليفيت، وقال: "عندما تظهر على التلفزيون، خاصة على قناة "
فوكس
"، فهم يسيطرون تماما. وعندما تصعد هناك بوجهها الجميل وتلك الشفاه التي لا تتوقف-أوب-أوب-أوب، مثل رشاش صغير". (روسيا اليوم)
