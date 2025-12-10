تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عمليات دهم وتفجير أبواب منازل.. الجيش الإسرائيلي يواصل حملاته في الضفة

Lebanon 24
10-12-2025 | 05:44
Doc-P-1453172-639009679168370666.webp
Doc-P-1453172-639009679168370666.webp photos 0
شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 15 فلسطينيًا في الخليل وجنين وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم، في إطار التصعيد المستمر في المنطقة.

في الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية 7 مواطنين من بلدة بيت أمر بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها وسط أجواء ماطرة، وتخلل العملية تفجير باب منزل المواطن محمود يوسف قوقاس الذي لم يكن موجودًا في المنزل، إضافة إلى الاستيلاء على مصاغ ذهبي تعود ملكيته لعائلات المعتقلين. كما فتشت القوات عدة منازل في يطا واعتدت على أصحابها، ونصبت حواجز عسكرية وأغلقت طرقًا رئيسية وفرعية. وفي جنين، اعتُقل الأسيران المحرران محمد العارضة من عرابة ومحمد غوادرة من بير الباشا بعد مداهمة منزليهما، فيما اقتحمت القوات عددًا من المنازل والمحلات التجارية في البلدتين.

وفي قلقيلية، اعتقلت القوات شابين هما عبادة داود وهشام حمدان عقب اقتحام المدينة والانتشار في أحيائها الجنوبية، كما داهمت بلدات حبلة وكفر ثلث وعزون وأماتين دون تسجيل اعتقالات. وفي طولكرم، اعتقلت القوات الأسير المحرر قسام رياض بدير (36 عامًا) من منزله في ضاحية ارتاح جنوب المدينة.

وفي بيت لحم، اعتقل المواطن خليل عماد العمور (30 عامًا) بعد مداهمة منزله في بلدة تقوع.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة اقتحامات يومية تنفذها القوات الإسرائيلية في مختلف مناطق الضفة الغربية، وتشمل اعتقالات وتفتيش منازل وتشديدات عسكرية متواصلة.
