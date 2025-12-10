تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد اليونان وقبرص.. هل ستتأثر مصر بالعاصفة "بايرون"؟

Lebanon 24
10-12-2025 | 06:05
Doc-P-1453180-639009689023077151.png
بعد تحذيرات هيئات الأرصاد الجوية من تأثيرات العاصفة "بايرون" التي ستضرب منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات المقبلة، وما تسببت به من أضرار كبيرة باليونان وقبرص، تعالت التساؤلات حول مدى قوتها، وما توقعات الأرصاد الجوية المصرية الخاصة بها.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"العربية": "العاصفة بايرون أثرت على اليونان منذ أيام، وتركزت حركتها في جنوب أوروبا، ثم بدأت تتجه نحو الشرق الأوسط".
 
وأضافت غانم: "الأيام الماضية كان هناك منخفض جوي على جنوب أوروبا، وتجاوزت سرعات الرياح 80 كيلومتراً في الساعة، ما أدى لعواصف شديدة"، كما أوضحت أن حركة المنخفض بدأت بفقد جزء من طاقته، حيث يتحرك حالياً من جنوب أوروبا، أما الموجود في مصر فهو منخفض جوي اعتيادي في هذا الوقت من العام على البحر المتوسط ولن تصل هذه العاصفة مصر.

كما أضافت أن تأثيرات هذه الأجواء لن تكون كبيرة على مصر، وأن ما سيحدث وفقاً للتوقعات هو سقوط أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.
 
وتابعت أنه وفقاً للتوقعات ستكون سرعات الرياح فوق البحر نفسه من 40 إلى 50 كيلومتراً في الساعة، وهو الأمر الذي يرجح عدم حدوث عاصفة شديدة، مشيرة إلى أن سبب حدوث خسائر وفيضانات في اليونان هو أن سرعة الرياح المصاحبة كانت 80 كيلومتراً في الساعة. (العربية) 
