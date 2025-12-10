في نهاية الأسبوع.. ترامب: الولايات المتحدة مدعوة إلى اجتماع في أوروبا

أعلن الرئيس الأميركي أن تلقت دعوة لحضور اجتماع في الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يحضره أيضا الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته زيلينسكي.

ومع ذلك، ترك الأمر مفتوحا بشأن ما إذا كانت ستحضر الاجتماع، وإذا حدث ذلك، على أي مستوى.

وقال ترامب في إنه تحدث هاتفيا مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي ، ورئيس الوزراء كير ستارمر بشأن الوضع في .

وأضاف: "يرغبون في أن نذهب إلى اجتماع خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا، وسنتخذ القرار بناء على ما سيردون به"، دون أن يوضح الأشخاص الذين كان يقصدهم.

وعند سؤاله عما إذا كان الاجتماع من المتوقع أن يشمل زيلينسكي، أجاب ترامب: "مع زيلينسكي ومعنا".

وبشأن مكالمته مع ميرتس وماكرون وستارمر، قال ترامب إنهم "ناقشوا أوكرانيا بلهجة قوية جدا"، مضيفا أن هناك "بعض الخلافات الصغيرة حول أشخاص"، دون تقديم تفاصيل.