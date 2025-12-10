تعليق الرحلات في عدد من المدن.. روسيا تسقط 31 مسيّرة متجهة إلى موسكو

أعلن رئيس بلدية ان الدفاعات أسقطت 31 طائرة مسيّرة كانت في طريقها إلى المدينة خلال الليل.



وقال على قناته على تطبيق إن الطائرات المسيرة تم إسقاطها خلال فترة استمرت 3 ساعات ونصف الساعة تقريبا.



وأضاف عمدة موسكو انه تم إرسال فرق الطوارئ لفحص موقع سقوط حطام الطائرة المسيرة. ولم يشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار.

وأعلنت (روسافياتسيا) تعليق العمليات في جميع المطارات في منطقة موسكو.



وقال مطار بولكوفو في سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية، على تطبيق تلغرام إنه يتعامل مع الرحلات التي تم تحويل مسارها من العاصمة.



وعلق عدد من المطارات في أيضا رحلات الوصول والمغادرة.







