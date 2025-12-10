تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تعليق الرحلات في عدد من المدن.. روسيا تسقط 31 مسيّرة متجهة إلى موسكو
Lebanon 24
10-12-2025
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس بلدية
موسكو
سيرغي سوبيانين
ان الدفاعات
الجوية الروسية
أسقطت 31 طائرة مسيّرة كانت في طريقها إلى المدينة خلال الليل.
وقال
سيرغي
سوبيانين
على قناته على تطبيق
تلغرام
إن الطائرات المسيرة تم إسقاطها خلال فترة استمرت 3 ساعات ونصف الساعة تقريبا.
وأضاف عمدة موسكو انه تم إرسال فرق الطوارئ لفحص موقع سقوط حطام الطائرة المسيرة. ولم يشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار.
وأعلنت
هيئة الطيران المدني الروسية
(روسافياتسيا) تعليق العمليات في جميع المطارات في منطقة موسكو.
وقال مطار بولكوفو في سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية، على تطبيق تلغرام إنه يتعامل مع الرحلات التي تم تحويل مسارها من العاصمة.
وعلق عدد من المطارات في
وسط روسيا
أيضا رحلات الوصول والمغادرة.
