كيف علّقت فنزويلا على احتجاز واشنطن لناقلة نفط؟

أدانت اليوم الخميس، احتجاز لناقلة نفط قبالة سواحلها الكاريبية، ووصفت هذه الخطوة بأنها "عمل قرصنة دولية ضمن خطة متعمدة لنهب مواردنا".

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان، إن "هذه الخطوة، إلى جانب تصريحات سابقة للرئيس الأميركي ، توضح أن سياسة تجاه جزء من خطة متعمدة لنهب مواردنا من الطاقة".

وأضاف البيان: "في ظل هذه الظروف، انكشفت أخيرا الأسباب الحقيقية للعدوان المتواصل على فنزويلا. إنها ليست الهجرة، ولا تهريب المخدرات، ولا ، ولا حقوق الإنسان، لطالما كان الأمر يتعلق بثرواتنا الطبيعية، ونفطنا، وطاقتنا، والموارد التي هي ملك حصري للشعب ".

وأعلنت فنزويلا أنها سترد على احتجاز الناقة لدى "جميع الهيئات الدولية القائمة".

وكان أعلن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة سيطرت على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.