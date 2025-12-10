تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

كيف علّقت فنزويلا على احتجاز واشنطن لناقلة نفط؟

Lebanon 24
10-12-2025 | 23:59
أدانت فنزويلا اليوم الخميس، احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط قبالة سواحلها الكاريبية، ووصفت هذه الخطوة بأنها "عمل قرصنة دولية ضمن خطة متعمدة لنهب مواردنا".

 

 

 

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان، إن "هذه الخطوة، إلى جانب تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، توضح أن سياسة واشنطن تجاه كاراكاس جزء من خطة متعمدة لنهب مواردنا من الطاقة".

 

 

 

وأضاف البيان: "في ظل هذه الظروف، انكشفت أخيرا الأسباب الحقيقية للعدوان المتواصل على فنزويلا. إنها ليست الهجرة، ولا تهريب المخدرات، ولا الديمقراطية، ولا حقوق الإنسان، لطالما كان الأمر يتعلق بثرواتنا الطبيعية، ونفطنا، وطاقتنا، والموارد التي هي ملك حصري للشعب الفنزويلي".

 

 

 

وأعلنت فنزويلا أنها سترد على احتجاز الناقة لدى "جميع الهيئات الدولية القائمة".

 

 

 

وكان ترامب أعلن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة سيطرت على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.

 

 

 

 

 

مواضيع ذات صلة
العدل الأميركية: احتجاز ناقلة تستخدم لنقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران
الحرس الثوري الإيراني يُؤكّد إحتجاز ناقلة نفط كانت في طريقها إلى سنغافورة
ترامب: صادرنا للتو ناقلة نفط ضخمة على سواحل فنزويلا
‏بلومبرغ عن مصادر: أميركا صادرت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة فنزويلا
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الديمقراطية

الديمقراطي

الفنزويلي

الكاريبي

ديمقراطي

فنزويلية

