Najib Mikati
عربي-دولي

ترامب: توسيع العمليات العسكرية ضد تهريب المخدرات

Lebanon 24
11-12-2025 | 00:01
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة لهجته تجاه كولومبيا، مؤكداً  أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قد يكون الهدف المقبل في الحملة الإقليمية التي يشنها البيت الأبيض ضد شبكات الاتجار بالمخدرات.

وقال ترامب: "كولومبيا تنتج كميات كبيرة من المخدرات.. لذلك عليه أن يتصرّف بعقلانية وإلا سيكون التالي. سيكون التالي قريباً. آمل أن يسمعني، لأنه سيكون التالي".

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد تصعيداً واضحاً في موقف ترامب من الرئيس الكولومبي. فخلال مقابلة مع موقع "بوليتيكو" Politico مطلع الأسبوع، ألمح ترامب إلى إمكانية توسيع عمليته العسكرية ضد تهريب المخدرات، والتي ركزت حتى الآن على فنزويلا، لتشمل المكسيك وكولومبيا أيضاً.

ومنذ أيلول، يشرف ترامب على سلسلة عمليات استهدفت قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، كما دفع بحشود عسكرية كبيرة قبالة سواحل فنزويلا للضغط على رئيسها نيكولاس مادورو من أجل مغادرة السلطة.

الجيش الأردني يحبط محاولات تهريب مخدرات عبر درون وبالونات موجهة نحو المنطقة العسكرية الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": ترامب يقول إنه قد يشن ضربات ضد المكسيك إذا كان من شأنها وقف تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: دمّرنا غواصة ضخمة محمّلة بالمخدرات كانت متجهة إلى الولايات المتحدة في مسار معروف لتهريب المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أمرتُ بشن ضربة على سفينة تابعة لتنظيم مصنف إرهابيا كانت تقوم بعمليات تهريب مخدرات قبالة سواحل فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24

نيكولاس مادورو

المحيط الهادئ

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الكاريبي

كولومبيا

المكسيك

