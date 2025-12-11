ترامب: توسيع العمليات العسكرية ضد تهريب المخدرات

صعّد الرئيس الأميركي من حدة لهجته تجاه ، مؤكداً أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قد يكون الهدف المقبل في الحملة الإقليمية التي يشنها ضد شبكات الاتجار بالمخدرات.

وقال : "كولومبيا تنتج كميات كبيرة من المخدرات.. لذلك عليه أن يتصرّف بعقلانية وإلا سيكون التالي. سيكون التالي قريباً. آمل أن يسمعني، لأنه سيكون التالي".

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد تصعيداً واضحاً في موقف ترامب من الرئيس الكولومبي. فخلال مقابلة مع موقع "بوليتيكو" Politico مطلع الأسبوع، ألمح ترامب إلى إمكانية توسيع عمليته العسكرية ضد تهريب المخدرات، والتي ركزت حتى الآن على ، لتشمل وكولومبيا أيضاً.

ومنذ أيلول، يشرف ترامب على سلسلة عمليات استهدفت قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر والمحيط الهادئ، كما دفع بحشود عسكرية كبيرة قبالة سواحل فنزويلا للضغط على رئيسها من أجل مغادرة السلطة.