Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

هندوراس: ندين تدخل ترمب في انتخابات بلادنا

Lebanon 24
11-12-2025 | 00:14
نددت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو بما اعتبرته تزويرا لنتائج الانتخابات الرئاسية وبـ"تدخل" الرئيس الاميركي دونالد ترمب الذي يدعم المرشح نصري عصفورة، المتقدم بفارق ضئيل على منافسه سلفادور نصر الله.
 
وقالت رويترز إن اللجنة الدائمة في كونجرس هندوراس لن تصادق على نتائج الانتخابات
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24