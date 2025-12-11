تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
عربي-دولي
هندوراس: ندين تدخل ترمب في انتخابات بلادنا
Lebanon 24
11-12-2025
|
00:14
نددت رئيسة
هندوراس
زيومارا كاسترو
بما اعتبرته تزويرا لنتائج الانتخابات الرئاسية وبـ"تدخل" الرئيس
الاميركي
دونالد ترمب
الذي يدعم المرشح نصري عصفورة، المتقدم بفارق ضئيل على منافسه
سلفادور
نصر الله.
وقالت
رويترز
إن
اللجنة الدائمة
في كونجرس هندوراس لن تصادق على نتائج الانتخابات
