تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بلغاريا.. الآلاف يحاصرون البرلمان احتجاجا على سياسات الحكومة

Lebanon 24
11-12-2025 | 00:35
A-
A+
Doc-P-1453491-639010353721285218.png
Doc-P-1453491-639010353721285218.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة البلغارية صوفيا، حيث حاصروا مبنى البرلمان في تصعيد جديد للاحتجاجات ضد الحكومة ومشروع موازنة عام 2026.

 

 

 

جاءت هذه التعبئة الجماهيرية الواسعة امتدادا لتحركات متواصلة منذ أسابيع، في ظل غضب متصاعد من السياسات الاقتصادية واتهامات متكررة للسلطات بالتغطية على الفساد.

 

 

 

وتركزت الاحتجاجات في ساحة واسعة أمام البرلمان، حيث شكل المتظاهرون ما يشبه الطوق حول المبنى، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة وسحب مشروع الموازنة الجديد.

 

 

 

وقال المحتجون إن الخطة المالية للعام 2026، بما تتضمنه من زيادات في الضرائب والمساهمات الاجتماعية، تمثل عبئا إضافيا على المواطنين وتستخدم، بحسب معارضيها، لإخفاء اختلالات مرتبطة بالفساد وسوء إدارة المال العام.

 

 

 

ووصفت وسائل الإعلام هذه التحركات بأنها من الأكبر التي تشهدها بلغاريا منذ سنوات، مع تقديرات بوصول أعداد المشاركين في بعض الأيام إلى عشرات الآلاف في صوفيا وحدها، وتسجيل احتجاجات متزامنة في مدن أخرى.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتصام في مخيم البرج الشمالي احتجاجاً على سياسات الأونروا التعليمية
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تشتعل مجددًا: الآلاف يعودون إلى الشوارع ضد الحكومة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تنديداً بسياسات دونالد ترامب..توقعات بخروج احتجاجات مليونية اليوم في أنحاء أميركا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
التقى رئيس الحكومة ورئيسة مجلس النواب.. عون يواصل لقاءاته في بلغاريا: لتعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين في مختلف المجالات
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

رون الب

هيري

صوفي

سابي

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:18 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:07 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:02 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:18 | 2025-12-11
Lebanon24
01:15 | 2025-12-11
Lebanon24
01:14 | 2025-12-11
Lebanon24
01:07 | 2025-12-11
Lebanon24
01:02 | 2025-12-11
Lebanon24
01:01 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24