بلغاريا.. الآلاف يحاصرون البرلمان احتجاجا على سياسات الحكومة

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة البلغارية صوفيا، حيث حاصروا مبنى في تصعيد جديد للاحتجاجات ضد الحكومة ومشروع موازنة عام 2026.

جاءت هذه التعبئة الجماهيرية الواسعة امتدادا لتحركات متواصلة منذ أسابيع، في ظل غضب متصاعد من السياسات الاقتصادية واتهامات متكررة للسلطات بالتغطية على الفساد.

وتركزت الاحتجاجات في ساحة واسعة أمام البرلمان، حيث شكل المتظاهرون ما يشبه الطوق حول المبنى، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة وسحب مشروع الموازنة الجديد.

وقال المحتجون إن الخطة المالية للعام 2026، بما تتضمنه من زيادات في الضرائب والمساهمات الاجتماعية، تمثل عبئا إضافيا على المواطنين وتستخدم، بحسب معارضيها، لإخفاء اختلالات مرتبطة بالفساد وسوء إدارة المال العام.

ووصفت هذه التحركات بأنها من الأكبر التي تشهدها بلغاريا منذ سنوات، مع تقديرات بوصول أعداد المشاركين في بعض الأيام إلى عشرات الآلاف في صوفيا وحدها، وتسجيل احتجاجات متزامنة في مدن أخرى.