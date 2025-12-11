تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تذاكر طيران ومنتجعات رياضية... وزراء استراليون متهمون بإهدار أموال الميزانية

Lebanon 24
11-12-2025 | 01:02
A-
A+
Doc-P-1453504-639010372776412850.png
Doc-P-1453504-639010372776412850.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

يواجه وزراء الحكومة الأسترالية انتقادات حادة بسبب إسرافهم في السفر والإجازات العائلية الممولة من الميزانية الفيدرالية.

 

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا أستراليان"، يطالب أعضاء المعارضة بمراجعة مدى صحة نفقات السفر، ومراجعة النظام الحالي للمزايا والتعويضات المقدمة لأعضاء مجلس الوزراء وعائلاتهم.

 

تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب رحلة عائلية قامت بها وزيرة الاتصالات والرياضة، أنيكا ويلز، إلى منتجع ثريدبو للتزلج، الواقع على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب سيدني. وقد كلفت الرحلة، التي لا علاقة لها بعمل الوزيرة، أكثر من 3000 دولار أسترالي (2000 دولار أميركي)، ومولت بالكامل من الميزانية الفيدرالية.

 

وقال جيمس باترسون، المتحدث باسم الحزب الليبرالي الأسترالي المعارض: "ويلز لا مثيل لها على الإطلاق. لم يسبق لأي من زملائي أعضاء البرلمان أن ذهب في عطلة تزلج ممولة من دافعي الضرائب"، مقترحا "تغييرات فورية على القواعد التي تحكم نفقات سفر الوزراء".

 

وكشفت وسائل الإعلام المحلية أيضا أن ويلز أنفقت ما يقارب 100 ألف دولار أسترالي (66,600 دولار أميركي) من ميزانيتها على رحلات عائلية إلى نيويورك وباريس، واشترت تذاكر لحضور فعاليات رياضية، أنفقت عليها 8,500 دولار أسترالي (5,600 دولار أميركي). كما نُشرت نفقات سفر وزير التجارة والسياحة دون فاريل، والتي كشفت أنه أنفق ما يقارب 50 ألف دولار أسترالي (33,000 دولار أميركي) من ميزانيته على تذاكر الطيران لعائلته.

 

وأقر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بالانتقادات، لكنه رفض تغيير القواعد الحالية المتعلقة بنفقات سفر الحكومة. وقال: "الوضع مثير للجدل، وأنا أتفهم ذلك تماما، كما أتفهم أن دافعي الضرائب لهم الحق في توقع إنفاق أموالهم على النحو الأمثل. وقد تواصل الوزيرة ويلز مع مكتب مراقبة الإنفاق البرلماني، الذي سيقيم الرحلة، وسننتظر توصياته".

 

وأكد رئيس الوزراء أن "حكومته لم تضع القواعد التي تضمن استحقاقات وتعويضات للوزراء".

 

وبموجب القانون الأسترالي الحالي، يحق لأعضاء البرلمان الفيدرالي والمسؤولين الحكوميين استرداد نفقات سفرهم ونفقات أفراد أسرهم. ويحق لأعضاء البرلمان استرداد تكاليف تسع رحلات على درجة رجال الأعمال بين مدينتهم الأصلية وكانبرا، بالإضافة إلى ثلاث رحلات على الدرجة السياحية إلى وجهات أخرى في أستراليا. أما الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب وقادة المعارضة، فيحق لهم استرداد عدد غير محدود من الرحلات لأنفسهم ولأفراد أسرهم. 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رياض سلامة: لست متّهماً بخسارة اللبنانيين لأموالهم واستُخدمت "كبش فداء"
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رياض سلامة: لست متهما بخسارة اللبنانيين لأموالهم
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تفرض سقفاً لأسعار تذاكر الطيران
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: الجميع يشكون اليوم من أسعار تذاكر الطيران وهذه سرقة من السرقات التي يتعرض لها الشعب اللبناني المنتشر فلو كان لديكم نواب للانتشار لما اضطررنا نحن للحديث بهذا الموضوع
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

مجلس الوزراء

مجلس الشيوخ

البرلمان

المعارضة

برلماني

نيويورك

الوزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:18 | 2025-12-11
Lebanon24
01:15 | 2025-12-11
Lebanon24
01:14 | 2025-12-11
Lebanon24
01:07 | 2025-12-11
Lebanon24
01:01 | 2025-12-11
Lebanon24
00:47 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24