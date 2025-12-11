بعد احتجاز الحوثيين لموظفين من السفارة الاميركية في اليمن.. هذا ما أعلنته واشنطن

قال المتحدث باسم تومي بيجوت في بيان "تندد باستمرار احتجاز الحوثيين غير القانوني لموظفين محليين حاليين وسابقين لدى البعثة الأميركية في اليمن".



وأضاف "اعتقال الحوثيين لهؤلاء الموظفين، والإجراءات الصورية التي تم اتخاذها ضدهم، دليل آخر على أن الحوثيين يعتمدون على استخدام الإرهاب ضد شعبهم وسيلة للبقاء في السلطة".

Advertisement