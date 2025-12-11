تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ردا على مشروع خطة السلام.. اليكم ما سلمته كييف لواشنطن
Lebanon 24
11-12-2025
|
01:15
قدّمت
كييف
ردّها على الخطة الأميركية لتسوية الأزمة
الأوكرانية
إلى إدارة
واشنطن
؛ حسبما أفاد
باراك
رافيد الصحفي في موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادره الخاصة.
وكتب رافيد على موقع "إكس": " قال لي مسؤولون أوكرانيون وأميركيون إن
أوكرانيا
قدمت ردها على مشروع خطة السلام الأميركية إلى إدارة
ترامب
اليوم الأربعاء".
من جانبها، أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن سلطات كييف قدّمت نسخة منقحة من خطة السلام الأميركية إلى واشنطن.
وأشارت أيضاً إلى أن الدول الأوروبية تعمل على إعداد ثلاث وثائق، إحداها ستحدد رؤية مشتركة لإنهاء النزاع، والثانية تتعلق بضمانات أمنية لكييف، والثالثة تركز على إعادة إعمار أوكرانيا.
فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن أوكرانيا توصّلت إلى توافق بشأن نقاط أساسية في خطة لإعادة إعمار بلاده تقوم على مبادئ أمن راسخة، وذلك في مناقشات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولين أميركيين كبار آخرين.
وأوضح زيلينسكي أن المناقشات تمحورت حول "وثيقة اقتصادية".
وشارك في الاجتماعات من الجانب الأميركي كلٌّ من جاريد كوشنر صهر
الرئيس دونالد ترامب
إلى جانب لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك.
وقال زيلينسكي "مبادئ الوثيقة الاقتصادية واضحة تماما، ونحن على توافق كامل مع الجانب الأميركي".
كما أضاف "مبدأ مشترك مهم هو أنه كي تكون
إعادة الإعمار
عالية الجودة ويكون النمو الاقتصادي بعد هذه الحرب ملموسا، لا بد أن يكون الأمن الحقيقي في صميم هذه العملية. فعندما يتوفر الأمن، يتوفر كل شيء آخر أيضا".
وأشار زيلينسكي إلى أن العمل جار على "وثيقة أساسية" من 20 بندا تهدف إلى إنهاء الحرب التي تقترب الآن من عامها الرابع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ عام 2022.
