تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ردا على مشروع خطة السلام.. اليكم ما سلمته كييف لواشنطن

Lebanon 24
11-12-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1453510-639010378409907769.webp
Doc-P-1453510-639010378409907769.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدّمت كييف ردّها على الخطة الأميركية لتسوية الأزمة الأوكرانية إلى إدارة واشنطن؛ حسبما أفاد باراك رافيد الصحفي في موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادره الخاصة.

وكتب رافيد على موقع "إكس": " قال لي مسؤولون أوكرانيون وأميركيون إن أوكرانيا قدمت ردها على مشروع خطة السلام الأميركية إلى إدارة ترامب اليوم الأربعاء".
من جانبها، أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن سلطات كييف قدّمت نسخة منقحة من خطة السلام الأميركية إلى واشنطن.

وأشارت أيضاً إلى أن الدول الأوروبية تعمل على إعداد ثلاث وثائق، إحداها ستحدد رؤية مشتركة لإنهاء النزاع، والثانية تتعلق بضمانات أمنية لكييف، والثالثة تركز على إعادة إعمار أوكرانيا.

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن أوكرانيا توصّلت إلى توافق بشأن نقاط أساسية في خطة لإعادة إعمار بلاده تقوم على مبادئ أمن راسخة، وذلك في مناقشات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولين أميركيين كبار آخرين.

وأوضح زيلينسكي أن المناقشات تمحورت حول "وثيقة اقتصادية".
وشارك في الاجتماعات من الجانب الأميركي كلٌّ من جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب إلى جانب لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك.

وقال زيلينسكي "مبادئ الوثيقة الاقتصادية واضحة تماما، ونحن على توافق كامل مع الجانب الأميركي".

كما أضاف "مبدأ مشترك مهم هو أنه كي تكون إعادة الإعمار عالية الجودة ويكون النمو الاقتصادي بعد هذه الحرب ملموسا، لا بد أن يكون الأمن الحقيقي في صميم هذه العملية. فعندما يتوفر الأمن، يتوفر كل شيء آخر أيضا".

وأشار زيلينسكي إلى أن العمل جار على "وثيقة أساسية" من 20 بندا تهدف إلى إنهاء الحرب التي تقترب الآن من عامها الرابع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ عام 2022.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن الدولي يصوت الاثنين على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة ترامب للسلام في غزة
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لم يتم إبلاغنا باستعداد كييف لمناقشة خطة ترامب للسلام
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفصيل.. اليكم خطة واشنطن للسلام بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: زيلينسكي يمكنه الموافقة على خطة السلام أو "القتال بكل ما أوتي من قوة"
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

إعادة الإعمار

دونالد ترامب

الأوكرانية

أوكرانيا

الأوروبي

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:01 | 2025-12-11
Lebanon24
03:59 | 2025-12-11
Lebanon24
03:29 | 2025-12-11
Lebanon24
03:19 | 2025-12-11
Lebanon24
03:16 | 2025-12-11
Lebanon24
03:08 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24