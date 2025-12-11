تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مدعية عامة نشرته.. شاهدوا كيف اقتحمت القوات الأميركية ناقلة النفط قبالة سواحل فنزويلا

Lebanon 24
11-12-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1453525-639010397940703643.jpg
Doc-P-1453525-639010397940703643.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 

نشرت المدعية العامة الأميركية باميلا بوندي، مقطع فيديو يظهر عملية عسكرية لقوة أميركية تقتحم وتسيطر على ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية.

 

وأرفقت المدعية العامة الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس" بالتعليق التالي: "نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي، وخفر السواحل الأميركي، بدعم من وزارة الحرب، اليوم، أمر مصادرة ناقلة نفط خام تستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران..".

 

وتابعت: "تخضع هذه الناقلة لعقوبات أميركية منذ سنوات عديدة لتورطها في شبكة تهريب نفط غير مشروعة تدعم منظمات إرهابية أجنبية. وقد تمت عملية المصادرة، قبالة سواحل فنزويلا، بأمان تام، ويستمر تحقيقنا بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي لمنع نقل النفط الخاضع للعقوبات".

 

 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كوبا: احتجاز ناقلة نفط أميركية قرب سواحل فنزويلا "تصعيد عدواني"
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
‏بلومبرغ عن مصادر: أميركا صادرت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر أمنية بحرية: قراصنة يهاجمون ناقلة غاز طبيعي مُسال قبالة سواحل الصومال
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
فلايت رادار: قاذفتان أميركيتان B52 تحلقان قبالة سواحل فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب التحقيقات الفيدرالي

وزارة الأمن الداخلي

مكتب التحقيقات

مكتب التحقيق

خفر السواحل

وزارة الأمن

الفيدرالي

الفنزويلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:01 | 2025-12-11
Lebanon24
03:59 | 2025-12-11
Lebanon24
03:29 | 2025-12-11
Lebanon24
03:19 | 2025-12-11
Lebanon24
03:16 | 2025-12-11
Lebanon24
03:08 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24