مدعية عامة نشرته.. شاهدوا كيف اقتحمت القوات الأميركية ناقلة النفط قبالة سواحل فنزويلا

نشرت المدعية العامة الأميركية باميلا بوندي، مقطع فيديو يظهر عملية عسكرية لقوة أميركية تقتحم وتسيطر على ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية.
وأرفقت المدعية العامة الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس" بالتعليق التالي: "نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي، وخفر السواحل الأميركي، بدعم من وزارة الحرب، اليوم، أمر مصادرة ناقلة نفط خام تستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران..".
وتابعت: "تخضع هذه الناقلة لعقوبات أميركية منذ سنوات عديدة لتورطها في شبكة تهريب نفط غير مشروعة تدعم منظمات إرهابية أجنبية. وقد تمت عملية المصادرة، قبالة سواحل فنزويلا، بأمان تام، ويستمر تحقيقنا بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي لمنع نقل النفط الخاضع للعقوبات".
Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025
Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x