مدعية عامة نشرته.. شاهدوا كيف اقتحمت القوات الأميركية ناقلة النفط قبالة سواحل فنزويلا

نشرت المدعية العامة الأميركية باميلا بوندي، مقطع فيديو يظهر عملية عسكرية لقوة أميركية تقتحم وتسيطر على ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية.

وأرفقت المدعية العامة الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس" بالتعليق التالي: "نفذ ، ووكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي، وخفر السواحل الأميركي، بدعم من وزارة الحرب، اليوم، أمر مصادرة ناقلة نفط خام تستخدم لنقل الخاضع للعقوبات من وإيران..".

وتابعت: "تخضع هذه الناقلة لعقوبات أميركية منذ سنوات عديدة لتورطها في شبكة تهريب نفط غير مشروعة تدعم منظمات إرهابية أجنبية. وقد تمت عملية المصادرة، قبالة سواحل فنزويلا، بأمان تام، ويستمر تحقيقنا بالتعاون مع لمنع نقل النفط الخاضع للعقوبات".