والتز: مجلس السلام وقوة استقرار دولية سيقودان إدارة غزة وسينزع سلاح حماس إذا تطلب ذلك

أكد السفير الأميركي لدى ، مايك والتز، أن المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، التي اقترحها ، ستُكشف قريبًا، مشددًا على أن السلام في غزة لا يمكن تحقيقه طالما استمرت حركة في السيطرة.

وفي خلال لقائه الرئيس إسحاق هرتسوغ، أوضح والتز أن تفاصيل المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار لا تزال قيد الاستكمال، وستشمل بندًا صريحًا يؤكد أن حماس لن تكون جزءًا من مستقبل غزة.

وقال والتز: "ما كان واضحًا، وأريد أن أكون واضحًا، هو أن حماس يجب أن تزول"، مضيفًا: "الرئيس كان صريحًا في القول بأن ذلك سيحدث بطريقة سهلة أو صعبة، لكن حماس لن تكون موجودة بعد الآن".

وأشار والتز إلى أنه بعد تصويت الشهر الماضي بالموافقة على خطة ترامب، ستعلن وحلفاؤها أولًا عن تفاصيل ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، برئاسة الرئيس ترامب، لإدارة خلال .

كما أشار إلى أن من بين الإجراءات الأساسية المزمع الإعلان عنها لاحقًا، تشكيل سلطة فلسطينية تكنوقراط تتولى إدارة الخدمات الحيوية في غزة، بما في ذلك المياه والغاز وصيانة شبكات الصرف الصحي.