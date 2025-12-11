تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
موعد شهر رمضان 2026.. الحسابات الفلكية تكشف
كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر الدكتور طه رابح أن غرة شهر رجب 1447هـ فلكياً ستكون يوم الأحد الموافق 21/12/2025.
وأضاف رابح أن
هلال
شهر رجـب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 45 قبل الفجر بتوقيت
القاهرة
المحلي يوم السبت الموافق 29 من جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق في 20 كانون الأول 2025م (يوم الرؤية).
وتابع أن
الهلال
الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات
جمهورية
مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (8 - 14 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 26 دقيقة) ما عدا
أنقرة
في
تركيا
التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.
ووفقاً لحسابات فلكية سابقة في تشرين الأول الماضي بدولة
الإمارات
، فإن موعد شهر
رمضان
لعام 1447 هـ، الموافق 2026م، سيكون يوم الخميس 19 شباط 2026. في حين ينتظر التأكيد الرسمي للموعد من خلال الرؤية الشرعية للهلال التي تجرى عادة في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1447 هـ في كل
دولة إسلامية
.
