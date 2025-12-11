تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
لافروف: لضرورة معالجة "الأسباب الرئيسية" للنزاع في أوكرانيا
Lebanon 24
11-12-2025
|
04:30
أعلن
وزير الخارجية الروسي
سيرغي
لافروف اليوم الخميس ان
روسيا
تريد حزمة من الوثائق المتفق عليها تصمن اتفاق سلام طويل الأمد ومستدام في
أوكرانيا
مع ضمانات أمنية لجميع الأطراف المعنية.
ولفت لافروف إلى أن
موسكو
تعتقد أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
جاد في مساعيه للتوسط في اتفاق، مشيرا إلى أنه قام بمحاولات حقيقية لتسوية الصراع في أوكرانيا.
وأكد لافروف على ضرورة معالجة "الأسباب الرئيسية" للنزاع في أوكرانيا.
وتابع لافروف قائلا: "نصر على مجموعة من الاتفاقات من أجل سلام دائم ومستدام مع ضمانات أمنية لجميع الدول المعنية. وتركز محادثاتنا مع الرئيس الأميركي وفريقه على وجه التحديد على إيجاد حل طويل الأمد للقضاء على الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة".
وشدد على أن "عضوية أوكرانيا في الناتو غير مقبولة بالنسبة إلى روسيا".
وأشار إلى أنه يعتقد أن سوء الفهم مع
الولايات المتحدة
قد تم حله بعد زيارة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو.
