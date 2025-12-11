تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لافروف: لضرورة معالجة "الأسباب الرئيسية" للنزاع في أوكرانيا

Lebanon 24
11-12-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1453619-639010494837558723.jpg
Doc-P-1453619-639010494837558723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس ان روسيا تريد حزمة من الوثائق المتفق عليها تصمن اتفاق سلام طويل الأمد ومستدام في أوكرانيا مع ضمانات أمنية لجميع الأطراف المعنية.

ولفت لافروف إلى أن موسكو تعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاد في مساعيه للتوسط في اتفاق، مشيرا إلى أنه قام بمحاولات حقيقية لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وأكد لافروف على ضرورة معالجة "الأسباب الرئيسية" للنزاع في أوكرانيا.

وتابع لافروف قائلا: "نصر على مجموعة من الاتفاقات من أجل سلام دائم ومستدام مع ضمانات أمنية لجميع الدول المعنية. وتركز محادثاتنا مع الرئيس الأميركي وفريقه على وجه التحديد على إيجاد حل طويل الأمد للقضاء على الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة".

وشدد على أن "عضوية أوكرانيا في الناتو غير مقبولة بالنسبة إلى روسيا".

وأشار إلى أنه يعتقد أن سوء الفهم مع الولايات المتحدة قد تم حله بعد زيارة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي: يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع مع أوكرانيا للتوصل إلى حل مستدام
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لمواصلة العمل على تسوية النزاع الأوكراني
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
داعيا أميركا لعدم تصعيد النزاع في أوكرانيا.. لافروف يُحذر: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الروسي

أعلن وزير الخارجية

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الرئيسي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:50 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2025-12-11
Lebanon24
06:09 | 2025-12-11
Lebanon24
05:50 | 2025-12-11
Lebanon24
05:38 | 2025-12-11
Lebanon24
05:30 | 2025-12-11
Lebanon24
05:28 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24