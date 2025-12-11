لافروف: لضرورة معالجة "الأسباب الرئيسية" للنزاع في أوكرانيا

أعلن لافروف اليوم الخميس ان تريد حزمة من الوثائق المتفق عليها تصمن اتفاق سلام طويل الأمد ومستدام في مع ضمانات أمنية لجميع الأطراف المعنية.ولفت لافروف إلى أن تعتقد أن الرئيس الأميركي جاد في مساعيه للتوسط في اتفاق، مشيرا إلى أنه قام بمحاولات حقيقية لتسوية الصراع في أوكرانيا.وأكد لافروف على ضرورة معالجة "الأسباب الرئيسية" للنزاع في أوكرانيا.وتابع لافروف قائلا: "نصر على مجموعة من الاتفاقات من أجل سلام دائم ومستدام مع ضمانات أمنية لجميع الدول المعنية. وتركز محادثاتنا مع الرئيس الأميركي وفريقه على وجه التحديد على إيجاد حل طويل الأمد للقضاء على الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة".وشدد على أن "عضوية أوكرانيا في الناتو غير مقبولة بالنسبة إلى روسيا".وأشار إلى أنه يعتقد أن سوء الفهم مع قد تم حله بعد زيارة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو.