لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
الجيش الروسي يسيطر بالكامل على بلدة في مقاطعة خاركيف
Lebanon 24
11-12-2025
|
05:12
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
استكمال مجموعة قوات "
الشمال
" سيطرتها على بلدة ليمان التابعة لمقاطعة خاركيف، بعد سلسلة من العمليات الهجومية>
وأشارت الوزارة إلى أن القوات
الأوكرانية
تكبدت خسائر فادحة بالأرواح والمعدات على كل جبهات القتال، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
كما أعلنت أن "خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات الشمال، بلغت 145 جنديا، وسيارة، ورادارا إسرائيلي الصنع من طراز رادا، ومستودعا للذخيرة".
كما أعلنت أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 215 جنديا، و4 مركبات مدرعة من طراز "هامفي"، وناقلة جند مدرعة، و11 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية، و6 مستودعات ذخيرة.
بالإضافة إلى ذلك أعلنت الوزارة أن مجموعة قوات "الغرب" الروسية، تواصل تدمير القوات الأوكرانية المحاصرة على
الضفة اليسرى
لنهر أوسكيل. (سكاي نيوز عربية)
