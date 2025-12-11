تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

في هذا الموعد.. كسوف تاريخي للشمس في مصر

Lebanon 24
11-12-2025 | 05:12
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أن العالم على موعد في 2 آب 2027 مع أطول كسوف شمسي كلي منذ 100 عام، حيث سيستمر 6 دقائق و23 ثانية، في ظاهرة نادرة تتجاوز في مدتها الكسوفات الاعتيادية المعروفة.

وبحسب خريطة "ناسا"، سيعبر ظل القمر أجزاء واسعة من أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، بدءاً من المغرب وجنوب إسبانيا، مروراً بالجزائر وتونس وليبيا ومصر والسعودية، وصولاً إلى اليمن وساحل الصومال، فيما تُسجَّل أطول مدة للكسوف في مدينتي الأقصر وأسوان في جنوب مصر.

وتشير حسابات "ناسا" إلى كسوفات كلية طويلة أخرى خلال العقود المقبلة، تصل مدتها إلى ما بين 5 و6 دقائق، من بينها كسوف في 12 آب 2045 و22 أيار 2096 بمدة 6 دقائق و6 ثوانٍ تقريباً، ما يجعل كسوف 2027 محطة استثنائية خاصة لسكان مصر والمنطقة العربية الواقعة على مساره، ولا سيما لعشاق الفلك والتصوير الذين يستعدون لحدث لا يتكرر إلا بعد عقود طويلة. (العين)
عربي-دولي

منوعات

الشرق الأوسط

السعودية

إسبانيا

الجزائر

أوروبا

السعود

المغرب

ليبيا

