عربي-دولي

رسالة عسكرية من طهران: مستعدون للرد… لكننا لن نطلق شرارة المواجهة

Lebanon 24
11-12-2025 | 05:13
أكّد الجيش الإيراني اليوم الخميس، أنّ العقيدة العسكرية لطهران تقوم على مبدأ الدفاع، موضحاً أنّ إيران لن تكون البادئة بأي عمل هجومي.

وقال نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد نعمتي، إنّ استراتيجية الجمهورية الإسلامية "دفاعية بحتة"، مشدداً على أنّ بلاده لا تسعى إلى إشعال أي مواجهة. وأضاف نعمتي أنّ النهج الأخلاقي لإيران يحرّم تعريض حياة المدنيين للخطر، مشيراً إلى أنّه "قد تكون لدينا القدرة على إلحاق الهزيمة بالعدو مع خسائر غير متوقعة، إلا أنّ قيمنا الدينية والمهنية لا تجيز تحقيق أي انتصار على حساب أرواح الأبرياء".

ولفت إلى أنّ المعايير المهنية في الجيش الإيراني تمنع تطوير أسلحة دمار شامل أو استهداف منشآت مدنية، رغم التقدم التكنولوجي المتاح.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لوّحت فيه طهران بردّ سريع وحاسم على أي تهديد، معلنة انتقالها من سياسة "الدفاع السلبي" إلى الردع النشط، بالتوازي مع رفع جاهزية منظوماتها الاستخباراتية والعملياتية.

ويستند المسؤولون في إيران، سواء السياسيون أو العسكريون، إلى الخبرات المكتسبة من حرب الأيام الـ12 مع إسرائيل في تعزيز قدرات بلادهم الهجومية والدفاعية. (روسيا اليوم)
