تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حديدٌ من تحت الركام.. نازحو غزة يبنون الخيام من بقايا بيوتهم
Lebanon 24
11-12-2025
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع اشتداد برد الشتاء في غزة، يعود النازحون يومياً إلى منازلهم المدمّرة لينتزِعوا قضبان الحديد من بين الجدران المهدّمة، ويستخدموها لدعم خيامهم الهشّة أو لبيعها لتأمين قوت يومهم في جيبٍ تقول التقديرات إنه سيحتاج لسنوات كي يتعافى من آثار الحرب.
تحوّل الحديد
المدفون
في الخرسانة إلى سلعة ثمينة، إذ يمضي بعض السكان أياماً وأسابيع في تكسير طبقات الإسمنت السميكة بأدوات بدائية لاستخراجه، فيما تشير أرقام أممية إلى أن الحرب خلّفت نحو 61 مليون طن من الأنقاض يمكن، في أفضل الظروف، إزالتها خلال سبع سنوات.
قضيب فولاذي بطول 10 أمتار قد يصل ثمنه إلى 15 دولاراً، مبلغ يفوق قدرة كثير من العائلات التي لا تملك سوى أن تهدم ما تبقّى من منازلها بأيديها.
أب لستة أطفال مثل وائل الجبرا يستخرج الحديد من مبنى مكوّن من خمسة طوابق ليبني خيمة تؤويه، وشبّان كسليمان العرجة يعملون أيّاماً في تنظيف منازل مدمّرة مقابل الحصول على الحديد نفسه، فيما يختصر هيثم عربيا دوافع هذا الجهد الشاق بالقول إنهم يفعلون ذلك لـ"تأمين الطعام والشراب وتغطية نفقات المعيشة من عمل
حلال
". (الشرق الأوسط)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة زار سوق "أرضي": من تحت الركام سينهض المجتمع من جديد
Lebanon 24
وزير الصحة زار سوق "أرضي": من تحت الركام سينهض المجتمع من جديد
11/12/2025 14:07:48
11/12/2025 14:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: الأمطار الغزيرة تغرق العشرات من خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس
Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: الأمطار الغزيرة تغرق العشرات من خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس
11/12/2025 14:07:48
11/12/2025 14:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب فلسطين في جنيف: هناك 60 مليون طن من الركام في غزة نتيجة القنابل الإسرائيلية
Lebanon 24
مندوب فلسطين في جنيف: هناك 60 مليون طن من الركام في غزة نتيجة القنابل الإسرائيلية
11/12/2025 14:07:48
11/12/2025 14:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف
Lebanon 24
ترامب: هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف
11/12/2025 14:07:48
11/12/2025 14:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرق الأوسط
المدفون
الحص
سانت
ويست
خيام
سابي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصر تؤكد رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الديموغرافي لغزة
Lebanon 24
مصر تؤكد رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الديموغرافي لغزة
07:05 | 2025-12-11
11/12/2025 07:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني السابق إلى السجن
Lebanon 24
رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني السابق إلى السجن
06:21 | 2025-12-11
11/12/2025 06:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة "القوة الدولية" في غزة
Lebanon 24
ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة "القوة الدولية" في غزة
06:09 | 2025-12-11
11/12/2025 06:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم إم 23 يفتك بالمدنيين شرق الكونغو.. وأوفيرا تسقط تحت أنظار قوات رواندية
Lebanon 24
هجوم إم 23 يفتك بالمدنيين شرق الكونغو.. وأوفيرا تسقط تحت أنظار قوات رواندية
05:50 | 2025-12-11
11/12/2025 05:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة من مئات المسيّرات.. موسكو تحت الهجوم وزيلينسكي يتحدّث عن وثيقة سلام
Lebanon 24
ليلة من مئات المسيّرات.. موسكو تحت الهجوم وزيلينسكي يتحدّث عن وثيقة سلام
05:38 | 2025-12-11
11/12/2025 05:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
07:59 | 2025-12-10
10/12/2025 07:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
10:30 | 2025-12-10
10/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
10:00 | 2025-12-10
10/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تحولات اقليمية تسابق التقدم الاسرائيلي
Lebanon 24
تحولات اقليمية تسابق التقدم الاسرائيلي
11:00 | 2025-12-10
10/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:05 | 2025-12-11
مصر تؤكد رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الديموغرافي لغزة
06:21 | 2025-12-11
رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني السابق إلى السجن
06:09 | 2025-12-11
ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة "القوة الدولية" في غزة
05:50 | 2025-12-11
هجوم إم 23 يفتك بالمدنيين شرق الكونغو.. وأوفيرا تسقط تحت أنظار قوات رواندية
05:38 | 2025-12-11
ليلة من مئات المسيّرات.. موسكو تحت الهجوم وزيلينسكي يتحدّث عن وثيقة سلام
05:28 | 2025-12-11
بالفيديو.. بن غفير يهدد بهدم قبر عز الدين القسام
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 14:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 14:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
11/12/2025 14:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24