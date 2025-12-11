تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

حديدٌ من تحت الركام.. نازحو غزة يبنون الخيام من بقايا بيوتهم

Lebanon 24
11-12-2025 | 05:30
مع اشتداد برد الشتاء في غزة، يعود النازحون يومياً إلى منازلهم المدمّرة لينتزِعوا قضبان الحديد من بين الجدران المهدّمة، ويستخدموها لدعم خيامهم الهشّة أو لبيعها لتأمين قوت يومهم في جيبٍ تقول التقديرات إنه سيحتاج لسنوات كي يتعافى من آثار الحرب.
 
تحوّل الحديد المدفون في الخرسانة إلى سلعة ثمينة، إذ يمضي بعض السكان أياماً وأسابيع في تكسير طبقات الإسمنت السميكة بأدوات بدائية لاستخراجه، فيما تشير أرقام أممية إلى أن الحرب خلّفت نحو 61 مليون طن من الأنقاض يمكن، في أفضل الظروف، إزالتها خلال سبع سنوات.

قضيب فولاذي بطول 10 أمتار قد يصل ثمنه إلى 15 دولاراً، مبلغ يفوق قدرة كثير من العائلات التي لا تملك سوى أن تهدم ما تبقّى من منازلها بأيديها.
 
أب لستة أطفال مثل وائل الجبرا يستخرج الحديد من مبنى مكوّن من خمسة طوابق ليبني خيمة تؤويه، وشبّان كسليمان العرجة يعملون أيّاماً في تنظيف منازل مدمّرة مقابل الحصول على الحديد نفسه، فيما يختصر هيثم عربيا دوافع هذا الجهد الشاق بالقول إنهم يفعلون ذلك لـ"تأمين الطعام والشراب وتغطية نفقات المعيشة من عمل حلال". (الشرق الأوسط)
الشرق الأوسط

