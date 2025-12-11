تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ليلة من مئات المسيّرات.. موسكو تحت الهجوم وزيلينسكي يتحدّث عن وثيقة سلام

Lebanon 24
11-12-2025 | 05:38
قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت ما لا يقل عن 287 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل وحتى صباح الخميس، بينها 40 فوق منطقة موسكو، أوضحت أن 32 منها كانت "تتجه نحو العاصمة". وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إرسال فرق الطوارئ إلى عدة مواقع سقطت فيها حطام المسيّرات، فيما فرضت السلطات قيوداً مؤقتة على حركة الطيران في المطارات الأربعة العاملة في محيط موسكو، بحسب وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا".

بالتوازي، واصلت روسيا هجماتها الجوية بعيدة المدى على أوكرانيا، إذ أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو أطلقت 151 طائرة مسيّرة وثلاثة صواريخ باتجاه الأراضي الأوكرانية ليلة الأربعاء – الخميس، مشيرة إلى إسقاط 83 مسيّرة وصاروخين، في حين سقط صاروخ واحد و63 طائرة مسيّرة في 34 موقعاً داخل البلاد.

وجاء هذا التصعيد بينما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فريقه التفاوضي "يضع اللمسات الأخيرة على النقاط العشرين لوثيقة أساسية يمكن أن تحدد معايير إنهاء الحرب"، في إشارة إلى مقترح تسوية يعمل عليه مع الشركاء الأميركيين والأوروبيين منذ أسابيع، موضحاً أن كييف تتوقع تسليم هذه الوثيقة إلى الولايات المتحدة "في المستقبل القريب". كما أعلن زيلينسكي عن اجتماع مرتقب، الخميس، مع ما وصفه بـ"تحالف الراغبين" من القادة الداعمين لأوكرانيا، مؤكداً أن كل زيارة وكل جولة مفاوضات تفضي إلى "نتائج عملية" لدعم دفاع بلاده وقدرتها على الصمود. (abc)
