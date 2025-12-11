ليلة من مئات المسيّرات.. موسكو تحت الهجوم وزيلينسكي يتحدّث عن وثيقة سلام

قالت الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت ما لا يقل عن 287 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل وحتى صباح الخميس، بينها 40 فوق منطقة ، أوضحت أن 32 منها كانت "تتجه نحو العاصمة". وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إرسال فرق الطوارئ إلى عدة مواقع سقطت فيها حطام المسيّرات، فيما فرضت السلطات قيوداً مؤقتة على حركة الطيران في المطارات الأربعة العاملة في محيط موسكو، بحسب وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا".



بالتوازي، واصلت هجماتها الجوية بعيدة المدى على ، إذ أعلنت القوات الجوية أن موسكو أطلقت 151 طائرة مسيّرة وثلاثة صواريخ باتجاه الأراضي الأوكرانية ليلة الأربعاء – الخميس، مشيرة إلى إسقاط 83 مسيّرة وصاروخين، في حين سقط صاروخ واحد و63 طائرة مسيّرة في 34 موقعاً داخل البلاد.



وجاء هذا التصعيد بينما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فريقه التفاوضي "يضع اللمسات الأخيرة على النقاط العشرين لوثيقة أساسية يمكن أن تحدد معايير إنهاء الحرب"، في إشارة إلى مقترح تسوية يعمل عليه مع الشركاء والأوروبيين منذ أسابيع، موضحاً أن كييف تتوقع تسليم هذه الوثيقة إلى "في القريب". كما أعلن زيلينسكي عن اجتماع مرتقب، الخميس، مع ما وصفه بـ"تحالف الراغبين" من الداعمين لأوكرانيا، مؤكداً أن كل زيارة وكل جولة مفاوضات تفضي إلى "نتائج عملية" لدعم دفاع بلاده وقدرتها على الصمود. (abc)

