ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة "القوة الدولية" في غزة

أفاد موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار الدولية في .

وقال مسؤولان إسرائيليان للموقع إن سفير في مايك والتز، أبلغ ومسؤولين آخرين أن إدارة ستتولى قيادة قوة الأمن الخاصة في غزة من خلال تعيين لواء أميركي برتبة نجمتين قائدا لها.



وأوضح أحد المسؤولين الإسرائيليين: "بل إن والتز قال إنه يعرف الجنرال شخصيا، وأكد أنه شخص جاد للغاية".



وأكد مسؤولان أميركيان أن الخطة تقضي بتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار الدولية.



لكن مسؤولا في أبرز أنه "لم تُتخذ أي قرارات نهائية أو تُعلن". (سكاي نيوز عربية)