تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني السابق إلى السجن
Lebanon 24
11-12-2025
|
06:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر الجيش
الباكستاني
، يوم الخميس، حكماً بالسجن 14 عاماً على رئيس جهاز الاستخبارات السابق الجنرال فايز حامد، بعد إدانته بجملة تهم من بينها التدخل في العمل السياسي، وانتهاك
قانون الأسرار الرسمية
بما يضر بـ"سلامة الدولة ومصالحها"، إضافة إلى إساءة
استخدام السلطة
والموارد والتسبب في خسائر غير مشروعة لأشخاص، حسب إنديا توداي.
حامد، الذي يُعد من أكثر الضباط نفوذاً في السنوات الأخيرة، شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات الباكستانية بين عامي 2019 و2021 في عهد رئيس الوزراء السابق
عمران خان
، وكان يُنظر إليه كأحد أبرز حلفاء الأخير داخل
المؤسسة العسكرية
، قبل أن تتحول هذه العلاقة إلى محور توتر سياسي وعسكري حاد.
وبحسب البيان العسكري، وفقا لما نقله موقع "إنديا توداي"، فقد أُدين الجنرال المتقاعد بجميع التهم بعد "إجراءات قانونية مطولة وشاقة"، مع التأكيد على تمتّعه بحق
الاستئناف
. وفي موازاة هذه القضية، يواجه حامد تحقيقاً منفصلاً على خلفية دوره المحتمل في أحداث أيار 2023، حين هاجم آلاف من
أنصار
عمران خان، المعتقل منذ آب 2023، منشآت عسكرية ومقار رسمية احتجاجاً على توقيفه.
وزير الإعلام
الباكستاني
عطا الله
طرار اعتبر أن حامد "تجاوز الخطوط الحمراء" عبر لعب دور المستشار السياسي لحزب خان والمساهمة في خلق حالة فوضى في البلاد. في المقابل، ينفي خان وأنصاره الاتهامات الموجهة إليهم بالتحريض على الهجمات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكم بسجن رئيس البيرو السابق بالسجن لأكثر من 11 عاماً
Lebanon 24
الحكم بسجن رئيس البيرو السابق بالسجن لأكثر من 11 عاماً
11/12/2025 20:16:49
11/12/2025 20:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: موسكو ستعتبر إمداد أوكرانيا المحتمل بصواريخ توماهوك خطوة عدائية
Lebanon 24
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: موسكو ستعتبر إمداد أوكرانيا المحتمل بصواريخ توماهوك خطوة عدائية
11/12/2025 20:16:49
11/12/2025 20:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام فرنسي: الرئيس السابق نيكولا ساركوزي قد يغادر السجن غدا الإثنين
Lebanon 24
إعلام فرنسي: الرئيس السابق نيكولا ساركوزي قد يغادر السجن غدا الإثنين
11/12/2025 20:16:49
11/12/2025 20:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال رئيس البرازيل السابق بتهمة التخطيط للهروب من حكم بالسجن
Lebanon 24
اعتقال رئيس البرازيل السابق بتهمة التخطيط للهروب من حكم بالسجن
11/12/2025 20:16:49
11/12/2025 20:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون الأسرار الرسمية
المؤسسة العسكرية
استخدام السلطة
وزير الإعلام
عمران خان
الاستئناف
عمران خا
تابع
قد يعجبك أيضاً
أولمرت يتهم الجيش والشرطة بالتقاعس... العنف الاستيطاني خارج السيطرة
Lebanon 24
أولمرت يتهم الجيش والشرطة بالتقاعس... العنف الاستيطاني خارج السيطرة
13:15 | 2025-12-11
11/12/2025 01:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر... توقيف سائق مسؤول بارز ماذا ضبطت الشرطة بحوزته؟
Lebanon 24
في مصر... توقيف سائق مسؤول بارز ماذا ضبطت الشرطة بحوزته؟
12:51 | 2025-12-11
11/12/2025 12:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ساحل العاج تطلب تدخّل ترامب… طائرات تجسس أميركية لملاحقة "القاعدة"
Lebanon 24
ساحل العاج تطلب تدخّل ترامب… طائرات تجسس أميركية لملاحقة "القاعدة"
12:49 | 2025-12-11
11/12/2025 12:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير العفو الدولية يتهم حماس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
Lebanon 24
تقرير العفو الدولية يتهم حماس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
12:34 | 2025-12-11
11/12/2025 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: يتعين على بريطانيا الكشف عن طبيعة مهمة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا يوم أمس
Lebanon 24
الخارجية الروسية: يتعين على بريطانيا الكشف عن طبيعة مهمة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا يوم أمس
12:30 | 2025-12-11
11/12/2025 12:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
16:44 | 2025-12-10
10/12/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:15 | 2025-12-11
أولمرت يتهم الجيش والشرطة بالتقاعس... العنف الاستيطاني خارج السيطرة
12:51 | 2025-12-11
في مصر... توقيف سائق مسؤول بارز ماذا ضبطت الشرطة بحوزته؟
12:49 | 2025-12-11
ساحل العاج تطلب تدخّل ترامب… طائرات تجسس أميركية لملاحقة "القاعدة"
12:34 | 2025-12-11
تقرير العفو الدولية يتهم حماس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
12:30 | 2025-12-11
الخارجية الروسية: يتعين على بريطانيا الكشف عن طبيعة مهمة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا يوم أمس
12:26 | 2025-12-11
قرب سواحل فنزويلا... قاذفة قنابل أميركيّة حلّقت اليوم لمدّة ساعة فوق البحر الكاريبيّ
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 20:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 20:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 20:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24