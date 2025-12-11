رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني السابق إلى السجن

أصدر الجيش ، يوم الخميس، حكماً بالسجن 14 عاماً على رئيس جهاز الاستخبارات السابق الجنرال فايز حامد، بعد إدانته بجملة تهم من بينها التدخل في العمل السياسي، وانتهاك بما يضر بـ"سلامة الدولة ومصالحها"، إضافة إلى إساءة والموارد والتسبب في خسائر غير مشروعة لأشخاص، حسب إنديا توداي.



حامد، الذي يُعد من أكثر الضباط نفوذاً في السنوات الأخيرة، شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات الباكستانية بين عامي 2019 و2021 في عهد رئيس الوزراء السابق ، وكان يُنظر إليه كأحد أبرز حلفاء الأخير داخل ، قبل أن تتحول هذه العلاقة إلى محور توتر سياسي وعسكري حاد.



وبحسب البيان العسكري، وفقا لما نقله موقع "إنديا توداي"، فقد أُدين الجنرال المتقاعد بجميع التهم بعد "إجراءات قانونية مطولة وشاقة"، مع التأكيد على تمتّعه بحق . وفي موازاة هذه القضية، يواجه حامد تحقيقاً منفصلاً على خلفية دوره المحتمل في أحداث أيار 2023، حين هاجم آلاف من عمران خان، المعتقل منذ آب 2023، منشآت عسكرية ومقار رسمية احتجاجاً على توقيفه.



الباكستاني طرار اعتبر أن حامد "تجاوز الخطوط الحمراء" عبر لعب دور المستشار السياسي لحزب خان والمساهمة في خلق حالة فوضى في البلاد. في المقابل، ينفي خان وأنصاره الاتهامات الموجهة إليهم بالتحريض على الهجمات.



Advertisement