Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني السابق إلى السجن

Lebanon 24
11-12-2025 | 06:21
أصدر الجيش الباكستاني، يوم الخميس، حكماً بالسجن 14 عاماً على رئيس جهاز الاستخبارات السابق الجنرال فايز حامد، بعد إدانته بجملة تهم من بينها التدخل في العمل السياسي، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية بما يضر بـ"سلامة الدولة ومصالحها"، إضافة إلى إساءة استخدام السلطة والموارد والتسبب في خسائر غير مشروعة لأشخاص، حسب إنديا توداي.

حامد، الذي يُعد من أكثر الضباط نفوذاً في السنوات الأخيرة، شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات الباكستانية بين عامي 2019 و2021 في عهد رئيس الوزراء السابق عمران خان، وكان يُنظر إليه كأحد أبرز حلفاء الأخير داخل المؤسسة العسكرية، قبل أن تتحول هذه العلاقة إلى محور توتر سياسي وعسكري حاد.

وبحسب البيان العسكري، وفقا لما نقله موقع "إنديا توداي"، فقد أُدين الجنرال المتقاعد بجميع التهم بعد "إجراءات قانونية مطولة وشاقة"، مع التأكيد على تمتّعه بحق الاستئناف. وفي موازاة هذه القضية، يواجه حامد تحقيقاً منفصلاً على خلفية دوره المحتمل في أحداث أيار 2023، حين هاجم آلاف من أنصار عمران خان، المعتقل منذ آب 2023، منشآت عسكرية ومقار رسمية احتجاجاً على توقيفه.

وزير الإعلام الباكستاني عطا الله طرار اعتبر أن حامد "تجاوز الخطوط الحمراء" عبر لعب دور المستشار السياسي لحزب خان والمساهمة في خلق حالة فوضى في البلاد. في المقابل، ينفي خان وأنصاره الاتهامات الموجهة إليهم بالتحريض على الهجمات. 
 
قانون الأسرار الرسمية

المؤسسة العسكرية

استخدام السلطة

وزير الإعلام

عمران خان

الاستئناف

عمران خا

