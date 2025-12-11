تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مصر تؤكد رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الديموغرافي لغزة

Lebanon 24
11-12-2025 | 07:05
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الرفض القاطع لأي دعوات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضعية الجغرافية والديموغرافية لقطاع غزة، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود الدولية الرامية إلى دعم مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، فضلاً عن تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية.

وأكد عبد العاطي على جهود مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2803، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، والمشاورات الجارية لنشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار. كما شدد على أهمية تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، مع تعزيز حجم المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات القطاع.

وحذر الوزير المصري من تصاعد العنف في الضفة الغربية وممارسات مصادرة الأراضي، مؤكدًا أن هذه السياسات تزيد التوتر وتستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لمنع تدهور الأوضاع.

كما شدد على الدور الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الدعم والخدمات للاجئين، مثمنًا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات، الذي يعكس الثقة الدولية في مهامها.

وأشار عبد العاطي أيضًا إلى اتصال تلقاه من فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، ناقشا خلاله جهود الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين في الظروف الراهنة. (سكاي نيوز)
