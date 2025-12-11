سوريا تلغي المحاكم الاستثنائية

قال وزير العدل السوري مظهر الويس يوم الخميس إن الحكومة ألغت المحاكم الاستثنائية وأحكامها، وهي تمضي قدماً في تطبيق العدالة الانتقالية.



صرح وايس لوكالة الأنباء (سانا) بأن وزارته ملتزمة "بدعم حقوق الإنسان في وتطبيقها عملياً".



وقال إن اتخذت خطوات واسعة النطاق لتعزيز حماية حقوق الإنسان داخل النظام القضائي.



وأضاف أن هذه الخطوات تشمل مراقبة السجون، وإنشاء مكاتب قانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية، وتعزيز العدالة الانتقالية لضمان المساواة في الوصول إلى محاكمات عادلة.



إن الاحتفال الأول في بيوم حقوق الإنسان يمثل إشارة مهمة مفادها أن " العظيم يمثل بداية الارتقاء بحقوق الإنسان".







