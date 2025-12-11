تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
سوريا تلغي المحاكم الاستثنائية
Lebanon 24
11-12-2025
|
07:10
photos
قال وزير العدل السوري مظهر الويس يوم الخميس إن الحكومة
السورية
ألغت المحاكم الاستثنائية وأحكامها، وهي تمضي قدماً في تطبيق العدالة الانتقالية.
صرح وايس لوكالة الأنباء
العربية السورية
(سانا) بأن وزارته ملتزمة "بدعم حقوق الإنسان في
القضاء
وتطبيقها عملياً".
وقال إن
وزارة العدل
اتخذت خطوات واسعة النطاق لتعزيز حماية حقوق الإنسان داخل النظام القضائي.
وأضاف أن هذه الخطوات تشمل مراقبة السجون، وإنشاء مكاتب قانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية، وتعزيز العدالة الانتقالية لضمان المساواة في الوصول إلى محاكمات عادلة.
وقال الوزير
إن الاحتفال الأول في
سوريا
بيوم حقوق الإنسان يمثل إشارة مهمة مفادها أن "
يوم النصر
العظيم يمثل بداية الارتقاء بحقوق الإنسان".
