كيف سيؤثر رفع "عقوبات قيصر" على السوريين؟

أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء ما يُعرف بـ"قانون "، الذي خنق لسنوات طويلة وأثقل كاهل مواطني البلاد.

وسيفتح رفع عقوبات قيصر الباب أمام دمج سوريا في محيطها الاقتصادي واستعادة دورها كممر مهم للطاقة في المنطقة، إلى جانب تحرير القطاع المصرفي من أي قيود وجذب التدفقات الاستثمارية للشركات الأجنبية لتنفيذ علميات وإعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية المعطلة، أن يساهم ذلك في تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري.



تحسين الخدمات الأساسية

السابقة حدت من إنتاج الكهرباء في عدد من المناطق ، مما أجبر السوريين على شراء وقود للمولدات الخاصة بتكاليف باهظة، أو العيش بدون كهرباء. رفعها يفتح الباب لاستثمارات أجنبية في قطاع الطاقة، مما يعزز الإنتاج ويخفض التكاليف.

توفر السلع الأساسية

سيؤدي إلغاء القانون إلى توفر السلع الأساسية في الأسواق السورية واستقرار أسعارها، نتيجة تعدد مصادر الاستيراد وتراجع تكاليف الشحن والتأمين.

نمو الاقتصاد

يتوقع خبراء أن يؤدي رفع العقوبات إلى نمو الاقتصاد السوري أسرع من المتوقع، مع تحسن في توافر النقد والرواتب.



الوصول إلى الدواء والمساعدات الإنسانية

كانت العقوبات تعيق استيراد الأدوية والمعدات الطبية، وتزيد من العوائق البيروقراطية للمنظمات الإنسانية.

القطاع السياحي

أكد السوري مازن الصالحاني أن رفع القيود سيوسع مساحة العمل لجذب الاستثمارات، مما سيعزز حضور سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، الأمر الذي سيزيد من فرص الشغل للمواطنين. (سكاي نيوز عربية)