هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟

كتب موقع "Independent":

استولت على ناقلة نفط فنزويلية في خطوة غير مسبوقة وصفتها حكومة البلاد بأنها "عمل قرصنة دولي"، حيث يمثل ذلك تصعيداً خطيراً في الأعمال العدائية المستمرة بين إدارة الرئيس والزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اتهم الولايات المتحدة بتدبير العمل العسكري لاستغلال الموارد الطبيعية لفنزويلا بما في ذلك النفط والطاقة.



وقالت المدعية العامة في عهد ، بام بوندي، إن عملية الضبط تم تنظيمها "لمنع نقل النفط الخاضع للعقوبات " وتم تنفيذها "بأمان وأمن".



تتهم الولايات المتحدة فنزويلا باستخدام ناقلة النفط لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران، مما يشير إلى تورطها في "شبكة شحن نفط غير مشروعة تدعم منظمات إرهابية أجنبية".



ومع ذلك، اتهم النقاد الولايات المتحدة بتجاوز اختصاصها من خلال استعراض القوة المفرطة في المياه الدولية، والتي تشمل عمليتها ضد قوارب تهريب المخدرات المزعومة قبالة سواحل البلاد.



ينفي مادورو تورط بلاده في تجارة المخدرات غير المشروعة، ويتهم إدارة ترامب بـ"اختلاق حرب أبدية جديدة".



وقال ترامب الأسبوع الماضي: "أعتقد أنكم ستكتشفون أن هذه حرب ". وأضاف عقب الضربات البحرية: "وقريباً جداً سنبدأ بشنها على البر أيضاً".



قُتل ما لا يقل عن 87 شخصًا في غارات على قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي، ووصف بعض الخبراء القانونيين هذه الهجمات بأنها "عمليات قتل خارج نطاق ".



أرسلت الولايات المتحدة نحو 15 ألف جندي وأكثر من اثنتي عشرة سفينة حربية إلى المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية، في إطار ما وصفه ترامب بالحرب ضد عصابات المخدرات. وقد اتهم مادورو بمحاولة فرض تغيير النظام.



هل ستشن الولايات المتحدة هجوماً على فنزويلا؟

حذر ترامب الشهر الماضي "شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات وتجار البشر" من أنه ينبغي عليهم اعتبار المجال الجوي حول فنزويلا مغلقاً وسط مخاوف من أن واشنطن تستعد لشن غارات جوية.



وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأميركي للصحفيين ألا "يفسروا الأمر بأي شكل من الأشكال"، مضيفاً أنه أصدر التهديد "لأننا نعتبر فنزويلا دولة غير ودية للغاية".



لا تملك الولايات المتحدة قانوناً صلاحية إغلاق المجال الجوي الفنزويلي، لكنها قد تُثير غضب كاراكاس بتشجيع شركات الطيران على تجنب التحليق فوق أراضيها، مما يُعمّق الشعور بانعدام الأمن في الداخل. وقد وصفت فنزويلا هذه التصريحات بأنها "تهديد استعماري" لسيادتها.



وفي الأسبوع الماضي، هدد ترامب بتصعيد الإجراءات ضد فنزويلا من خلال الانتقال إلى العمليات البرية.



لماذا أرسلت الولايات المتحدة أسطولاً بحرياً إلى سواحل فنزويلا؟

حشدت الولايات المتحدة سفنًا حربية وقوات في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية كجزء من "عملية الرمح الجنوبي".



يشمل ذلك حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد" التي يبلغ طولها 337 متراً، والقادرة على نقل حوالي 4600 فرد و90 طائرة. كما شمل أيضاً مدمرات صواريخ موجهة، وسفن هجوم برمائية، وناقلات نفط لتزويد السفن بالوقود.



صرح بيت هيغسيث، وزير الحرب الأميركي، بأن عملية "الرمح الجنوبي" تهدف إلى إبعاد مهربي المخدرات عن نصف . ولم تقدم إدارة ترامب أي دليل على أن القوارب المستهدفة كانت تحمل مخدرات.



وقال الدكتور كريستوفر ساباتيني، كبير الباحثين في شؤون أميركا اللاتينية في مركز تشاتام هاوس للأبحاث، لهيئة الإذاعة (بي بي سي) في تشرين الأول إن الإدارة تهدف إلى الإطاحة بمادورو وفرض تغيير النظام.



كيف كان رد فعل مادورو؟

أرسل مادورو في البداية نحو 15 ألف جندي إلى الحدود مع كولومبيا لمحاربة تهريب المخدرات في آب. لكن الولايات المتحدة واصلت حشد قواتها في المنطقة على الرغم من ذلك.



لقد كان على فنزويلا الحفاظ على توازن دقيق بين الإصرار على الحوار والوقوف بحزم في وجه العدوان المتصور.



في الشهر الماضي، ظهر مادورو في تجمع حاشد حاملاً سيف زعيم الاستقلال سيمون بوليفار، ووعد بالوقوف ضد الإمبريالية.



وقال: "أقسم أمام هذه السماء، أقسم أمام ربنا يسوع المسيح، أنني سأبذل كل ما في وسعي من أجل انتصار فنزويلا على تهديدات واعتداءات الإمبريالية".



في السياق، أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع مادورو خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه استمر أيضاً في الدعوة إلى خفض التصعيد. وقد غنى مؤخراً أغنية جون لينون "تخيل" خلال تجمع في ميراندا، وتحدث ذات مرة مباشرة إلى الجماهير الأميركية باللغة الإنكليزية للدعوة إلى السلام والحث على نبذ الحرب.



في أسوأ السيناريوهات، يُعتقد أن فنزويلا تستعد لشنّ مقاومة على غرار حرب العصابات أو لبثّ الفوضى، وفقًا لمصادر ووثائق تخطيطية. وقد تشمل هذه المقاومة قيام وحدات عسكرية صغيرة بأعمال تخريبية وغيرها من أساليب حرب العصابات.



التوترات التاريخية بين الولايات المتحدة وفنزويلا

لطالما اتهم ترامب فنزويلا بالتسبب في وباء المخدرات في بلاده، مدعياً أن كاراكاس تُهرّب المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر قنوات غير شرعية. وقد نفت فنزويلا هذه الادعاءات، مؤكدةً أن الغالبية العظمى من الكوكايين المُنتج في كولومبيا يُهرّب عبر المحيط الهادئ.



يُعتبر مادورو على نطاق واسع ديكتاتوراً، ولا تعترف به الولايات المتحدة كزعيم شرعي لفنزويلا. وقد أدى اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات في كانون الثاني، ويصرّ على أنه الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.



وقالت المعارضة إن هناك أدلة موثوقة على فوز مرشحها في الانتخابات، وحثت الولايات المتحدة ودولاً أخرى على تكثيف الضغط على مادورو لإجباره على التنحي عن منصبه.



أعلنت إدارة ترامب في وقت سابق من هذا العام عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على مادورو، متهمةً إياه بأنه أحد أكبر تجار المخدرات في العالم، وبالتعاون مع عصابات المخدرات لإغراق الولايات المتحدة بالكوكايين الممزوج بالفنتانيل. وينفي مادورو أي صلة له بتجارة المخدرات.