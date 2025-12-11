تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

رئيس الوزراء البلغاري يستقيل على وقع الاحتجاجات الشعبية

Lebanon 24
11-12-2025 | 08:17
قدم رئيس الوزراء البلغاري روزين زيليازكوف استقالته الخميس بعد أن انضم عشرات الآلاف إلى الاحتجاجات التي عمت البلاد ليلة أمس>
 
وطالب المحتجون الحكومة بالتنحي على خلفية مزاعم الفساد المستشري.
 
وقال زيليازكوف، معلنا استقالة حكومته في جلسة استثنائية للجمعية الوطنية: "نسمع صوت المواطنين، وعلينا الاستجابة لمطالبهم. لقد رفع الشباب والشيوخ أصواتهم تأييداً للاستقالة. يجب تشجيع هذا الموقف المدني".

وأضاف: "مع ذلك، يلوح في الأفق تحد كبير، إذ يجب أن تبين الاحتجاجات ملامح الحكومة التي ينبغي أن تكون عليها من الآن فصاعداً".

وتابع: "يجب على المواطنين أن يطالبوا قادة الاحتجاج بذلك، فهذه دعوة لتشكيل حكومة تبني على إنجازات الحكومات السابقة، ولكن من خلال انتقال سلس للسلطة". (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
بدء المحادثات بين الرئيس عون والرئيس البلغاري رومين راديف في قصر الرئاسة البلغارية وستليها محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والبلغاري
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء البلغاري يرجئ النظر في تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي بحث والسفير البلغاري في زيارة عون ومجالات التعاون
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة مجلس النواب البلغاري تجاوبت مع رغبة الرئيس عون ورحبت بمشاركة افتراضية للقضاء اللبناني في استجواب مالك باخرة نيترات الامونيوم
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

روسيا

تشري

