تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيس الوزراء البلغاري يستقيل على وقع الاحتجاجات الشعبية
Lebanon 24
11-12-2025
|
08:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدم رئيس الوزراء البلغاري روزين زيليازكوف استقالته الخميس بعد أن انضم عشرات الآلاف إلى الاحتجاجات التي عمت البلاد ليلة أمس>
وطالب المحتجون الحكومة بالتنحي على خلفية مزاعم الفساد المستشري.
وقال زيليازكوف، معلنا استقالة حكومته في جلسة استثنائية للجمعية الوطنية: "نسمع صوت المواطنين، وعلينا الاستجابة لمطالبهم. لقد رفع الشباب والشيوخ أصواتهم تأييداً للاستقالة. يجب تشجيع هذا الموقف المدني".
وأضاف: "مع ذلك، يلوح في الأفق تحد كبير، إذ يجب أن تبين الاحتجاجات ملامح الحكومة التي ينبغي أن تكون عليها من الآن فصاعداً".
وتابع: "يجب على المواطنين أن يطالبوا قادة الاحتجاج بذلك، فهذه دعوة لتشكيل حكومة تبني على إنجازات الحكومات السابقة، ولكن من خلال انتقال سلس للسلطة". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء المحادثات بين الرئيس عون والرئيس البلغاري رومين راديف في قصر الرئاسة البلغارية وستليها محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والبلغاري
Lebanon 24
بدء المحادثات بين الرئيس عون والرئيس البلغاري رومين راديف في قصر الرئاسة البلغارية وستليها محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والبلغاري
11/12/2025 20:17:26
11/12/2025 20:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء البلغاري يرجئ النظر في تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت (العربية)
Lebanon 24
القضاء البلغاري يرجئ النظر في تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت (العربية)
11/12/2025 20:17:26
11/12/2025 20:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي بحث والسفير البلغاري في زيارة عون ومجالات التعاون
Lebanon 24
رجي بحث والسفير البلغاري في زيارة عون ومجالات التعاون
11/12/2025 20:17:26
11/12/2025 20:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة مجلس النواب البلغاري تجاوبت مع رغبة الرئيس عون ورحبت بمشاركة افتراضية للقضاء اللبناني في استجواب مالك باخرة نيترات الامونيوم
Lebanon 24
رئيسة مجلس النواب البلغاري تجاوبت مع رغبة الرئيس عون ورحبت بمشاركة افتراضية للقضاء اللبناني في استجواب مالك باخرة نيترات الامونيوم
11/12/2025 20:17:26
11/12/2025 20:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
روسيا
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
أولمرت يتهم الجيش والشرطة بالتقاعس... العنف الاستيطاني خارج السيطرة
Lebanon 24
أولمرت يتهم الجيش والشرطة بالتقاعس... العنف الاستيطاني خارج السيطرة
13:15 | 2025-12-11
11/12/2025 01:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر... توقيف سائق مسؤول بارز ماذا ضبطت الشرطة بحوزته؟
Lebanon 24
في مصر... توقيف سائق مسؤول بارز ماذا ضبطت الشرطة بحوزته؟
12:51 | 2025-12-11
11/12/2025 12:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ساحل العاج تطلب تدخّل ترامب… طائرات تجسس أميركية لملاحقة "القاعدة"
Lebanon 24
ساحل العاج تطلب تدخّل ترامب… طائرات تجسس أميركية لملاحقة "القاعدة"
12:49 | 2025-12-11
11/12/2025 12:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير العفو الدولية يتهم حماس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
Lebanon 24
تقرير العفو الدولية يتهم حماس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
12:34 | 2025-12-11
11/12/2025 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: يتعين على بريطانيا الكشف عن طبيعة مهمة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا يوم أمس
Lebanon 24
الخارجية الروسية: يتعين على بريطانيا الكشف عن طبيعة مهمة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا يوم أمس
12:30 | 2025-12-11
11/12/2025 12:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
16:44 | 2025-12-10
10/12/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:15 | 2025-12-11
أولمرت يتهم الجيش والشرطة بالتقاعس... العنف الاستيطاني خارج السيطرة
12:51 | 2025-12-11
في مصر... توقيف سائق مسؤول بارز ماذا ضبطت الشرطة بحوزته؟
12:49 | 2025-12-11
ساحل العاج تطلب تدخّل ترامب… طائرات تجسس أميركية لملاحقة "القاعدة"
12:34 | 2025-12-11
تقرير العفو الدولية يتهم حماس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
12:30 | 2025-12-11
الخارجية الروسية: يتعين على بريطانيا الكشف عن طبيعة مهمة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا يوم أمس
12:26 | 2025-12-11
قرب سواحل فنزويلا... قاذفة قنابل أميركيّة حلّقت اليوم لمدّة ساعة فوق البحر الكاريبيّ
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 20:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 20:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 20:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24