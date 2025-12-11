رئيس الوزراء البلغاري يستقيل على وقع الاحتجاجات الشعبية

قدم رئيس الوزراء البلغاري روزين زيليازكوف استقالته الخميس بعد أن انضم عشرات الآلاف إلى الاحتجاجات التي عمت البلاد ليلة أمس>

وطالب المحتجون الحكومة بالتنحي على خلفية مزاعم الفساد المستشري.

وقال زيليازكوف، معلنا استقالة حكومته في جلسة استثنائية للجمعية الوطنية: "نسمع صوت المواطنين، وعلينا الاستجابة لمطالبهم. لقد رفع الشباب والشيوخ أصواتهم تأييداً للاستقالة. يجب تشجيع هذا الموقف المدني".



وأضاف: "مع ذلك، يلوح في الأفق تحد كبير، إذ يجب أن تبين الاحتجاجات ملامح الحكومة التي ينبغي أن تكون عليها من الآن فصاعداً".



وتابع: "يجب على المواطنين أن يطالبوا قادة الاحتجاج بذلك، فهذه دعوة لتشكيل حكومة تبني على إنجازات الحكومات السابقة، ولكن من خلال انتقال سلس للسلطة". (روسيا اليوم)