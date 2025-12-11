تحذير في أميركا.. البيض ملوث بالسالمونيلا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية الأميركية عن سحب دفعة من بيض Vega Farms بسبب احتمال تلوثه ببكتيريا السالمونيلا.

وأصدر العامة في الولاية بيانا أكد فيه أن البيض الملوث وزع في منطقتي ساكرامنتو وديفيس، إضافة إلى بعض المطاعم وأسواق المزارعين.



وقال متحدث باسم Vega Farms، إن التلوث نتج عن معدات المعالجة في المنشأة، مشيرا إلى أن الدفعة المتأثرة تبلغ 1,515 دزينة فقط، وأن دجاج المزرعة لم يتأثر.

وأكد المتحدث أن الشركة تخلصت من كل المنتجات المتضررة في المتاجر، إلا أن السلطات الصحية دعت المستهلكين إلى فحص ثلاجاتهم والتخلص من أي بيض مسحوب. ولم تسجل أي إصابات مرتبطة بالدفعة حتى الآن. (روسيا اليوم)