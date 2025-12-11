تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

نساء وأطفال في مخيم الجهاديات حاولوا الفرار… والأمن يتدخل ليلًا

Lebanon 24
11-12-2025 | 14:41
أعلنت مديرة مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، جيهان حنان، أنّ إدارة المخيم أحبطت ليل الأربعاء محاولة فرار نفذتها نساء وأطفال من جنسيات مختلفة، بينهم روس، من القسم المخصّص لعائلات مقاتلي تنظيم داعش. وتأتي الحادثة في مخيم يُعدّ الأكبر ضمن المنشآت التي تحتجز فيها الإدارة الذاتية الكردية عشرات آلاف العائلات المرتبطة بالتنظيم، رغم مرور أكثر من ست سنوات على هزيمته.

وأوضحت حنان أنّ محاولات الهرب تتصاعد عادة في الظروف الجوية السيئة، مشيرة إلى الضباب الكثيف الذي يغطي المنطقة منذ أيام. وكانت قوات الأمن التابعة للإدارة الذاتية قد أعلنت في سبتمبر الماضي إحباط محاولة فرار جماعية لنحو ستين شخصاً.

ويضم المخيم حالياً أكثر من 24 ألف محتجز: 15 ألف سوري، 3500 عراقي، و6200 من جنسيات أخرى. ومنذ سقوط تنظيم داعش في 2019، تواصل الإدارة الذاتية مطالبة الدول المعنية باستعادة رعاياها، فيما يواصل معظمها التلكؤ خشية تبعات أمنية، في حين سرعت بغداد عمليات إعادة مواطنيها ودعت الدول الأخرى للقيام بالمثل.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في فبراير، بعد سقوط نظام بشار الأسد، أنها تعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على إفراغ المخيمات من العائلات السورية والعراقية خلال عام 2025. وفي مارس، وقّعت “قسد” اتفاقاً مع السلطات السورية الجديدة لدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية، إلا أن تنفيذ الاتفاق لا يزال معلّقاً.

ورغم دحر التنظيم ميدانياً عام 2019، ما زالت مجموعاته المتوارية في البادية تشن هجمات متفرّقة تستهدف قوات محلية وإقليمية على حدّ سواء.
الأمم المتحدة

بشار الأسد

قوات الأمن

العراقية

السورية

العراقي

العراق

عراقية

