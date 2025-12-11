زيلينسكي: كييف وواشنطن اتفقتا على مواصلة المحادثات بشأن المحادثات الأمنية

ناقش الرئيس الأوكراني زيلينسكي الضمانات الأمنية لأوكرانيا في مكالمة عبر الفيديو مع كبار المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم ووزير الدفاع بيت هيجسيث والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف.

وقال في بيان إن يجب أن تعرف كيف سيرد شركاؤها إذا شنت هجوما جديدا بعد توقيع اتفاق سلام.

وأضاف أن وواشنطن اتفقتا على مواصلة المحادثات للتوصل إلى "تفاهم واضح" بشأن الضمانات الأمنية.