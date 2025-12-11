تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
زيلينسكي: كييف وواشنطن اتفقتا على مواصلة المحادثات بشأن المحادثات الأمنية
Lebanon 24
11-12-2025
|
15:13
ناقش الرئيس الأوكراني
فولوديمير
زيلينسكي الضمانات الأمنية لأوكرانيا في مكالمة عبر الفيديو مع كبار المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم
وزير الخارجية
ماركو روبيو
ووزير الدفاع بيت هيجسيث والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف.
وقال
زيلينسكي
في بيان إن
أوكرانيا
يجب أن تعرف كيف سيرد شركاؤها إذا شنت
روسيا
هجوما جديدا بعد توقيع اتفاق سلام.
وأضاف أن
كييف
وواشنطن اتفقتا على مواصلة المحادثات للتوصل إلى "تفاهم واضح" بشأن الضمانات الأمنية.
