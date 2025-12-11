تحذيرات دولية من تصاعد الهجمات السيبرانية في الشرق الأوسط

أصدرت والبنية التحتية (CISA) تحذيرات متزايدة بشأن ارتفاع الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات مالية في منطقة ، مشيرة إلى أن محاولات القرصنة باتت أكثر تعقيدًا من السابق.



وأفادت الوكالة بأن الهجمات المالية التي تستهدف البنوك وبيانات العملاء وأرقام بطاقات الائتمان شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة.



كما حذّرت من تنامي التهديدات الموجّهة بالذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد مجموعات القرصنة على أدوات متطورة لتوليد رسائل تصيّد احتيالي أكثر إقناعًا، إضافة إلى تطوير برمجيات خبيثة قادرة على تجاوز أنظمة الحماية التقليدية.



وأكدت الوكالة أهمية تعزيز إجراءات الأمن الرقمي وتحديث أنظمة الحماية للتصدي للموجة الجديدة من الهجمات.

