زلزال جديد ضرب شمال اليابان.. وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 6.5 على مقياس ريختر الشرقية من ، ما دفع إلى إصدار تحذير من تسونامي.

وحذر الياباني من احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد بعد الزلزال الذي ضرب شمال البلاد.

وذكرت صحيفة " " أن التسونامي قد يضرب محافظات هوكايدو وإيوات ومياغي بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والواحدة وعشرين دقيقة بعد الظهر.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية USGS، فقد ضرب الزلزال على بعد 130 كيلومترا مدينة كوجي في محافظة إيوات.

ووقع الزلزال بعد أيام من زلزال أقوى بلغت قوته 7.5 على مقياس ريختر ضرب المنطقة نفسها. (سكاي نيوز عربية)