عربي-دولي
زلزال جديد ضرب شمال اليابان.. وتحذير من تسونامي
Lebanon 24
11-12-2025
|
23:03
ضرب زلزال بقوة 6.5 على مقياس ريختر
المنطقة الشمالية
الشرقية من
اليابان
، ما دفع
وكالة الأرصاد الجوية اليابانية
إلى إصدار تحذير من تسونامي.
وحذر
مكتب الأرصاد الجوية
الياباني من احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد بعد الزلزال الذي ضرب شمال البلاد.
وذكرت صحيفة "
جابان نيوز
" أن التسونامي قد يضرب محافظات هوكايدو وإيوات ومياغي بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والواحدة وعشرين دقيقة بعد الظهر.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية USGS، فقد ضرب الزلزال على بعد 130 كيلومترا
شمال شرق
مدينة كوجي في محافظة إيوات.
ووقع الزلزال بعد أيام من زلزال أقوى بلغت قوته 7.5 على مقياس ريختر ضرب المنطقة نفسها. (سكاي نيوز عربية)
