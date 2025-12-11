مادورو بعد احتجاز الولايات المتحدة ناقلة النفط: هذا عهد القرصنة البحرية الإجرامية في الكاريبي

اتهم بممارسة "القرصنة البحرية"، وذلك عقب احتجاز القوات الأميركية المنتشرة في منطقة الكاريبي ناقلة نفط قبالة سواحل بلاده.

وقال مادورو خلال مناسبة رئاسية نقلها التلفزيون الرسمي: "خطفوا أفراد الطاقم وسرقوا السفينة ودشنوا عهدا جديدا: عهد القرصنة البحرية الإجرامية في الكاريبي".



وأضاف: "ارتكبوا عملا إجراميا وغير قانوني بالمطلق بتنفيذهم هجوما عسكريا وعملية خطف وسرقة، على غرار قراصنة الكاريبي، ضد سفينة تجارية مدنية خاصة، سفينة حفظ سلام".

وكشف أن "السفينة جرى اعتراضها أثناء اقترابها من المحيط (...) شمال ترينيداد وتوباغو، وهي متجهة إلى جزر غرينادا".



وقال إن السفينة كانت تحمل "1.9 مليون برميل من إلى الأسواق الدولية. نفط دُفع ثمنه في ، لأن أي مستورد للنفط يدفع ثمنه أولا".

وأعرب مادورو عن قلقه على أفراد الطاقم "المفقودين"، قائلا: "لا أحد يعلم مكانهم"، مشيرا إلى أنه "أصدر تعليمات باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة".



وأكد أن "فنزويلا ستؤمن كل السفن لضمان حرية تجارة نفطها مع العالم". (سكاي نيوز عربية)