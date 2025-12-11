بعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه.. رئيس وزراء تايلاند يحل البرلمان

التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، وبعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه، حل ، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة جديدة.



وتأتي هذه الخطوة المنتظرة في ظل تجدد الاشتباكات الدامية على الحدود مع كمبوديا.



وأفاد مرسوم نشر في الجريدة الملكية على ما يلي "يُحل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة جديدة لاختيار أعضائه". (العربية)

Advertisement